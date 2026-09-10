El empresario farmacéutico Hugo Sigman prestará este jueves declaración indagatoria ante la Justicia Federal en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia.
Vacunas Covid: Hugo Sigman declara ante la Justicia
El empresario será indagado de manera virtual desde España por el juez federal Ariel Lijo. La investigación busca determinar si durante el gobierno de Alberto Fernández se demoraron las negociaciones con Pfizer para favorecer a otros laboratorios
La audiencia estará a cargo del juez federal Ariel Lijo y se realizará de manera virtual, debido a que el empresario reside en España. La declaración había sido postergada en tres oportunidades.
Sigman, titular del Grupo Insud y vinculado a empresas que participaron en la cadena de producción y provisión de vacunas, fue citado a partir de una investigación impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli.
El expediente busca establecer si funcionarios del gobierno de Alberto Fernández demoraron las tratativas con Pfizer mientras avanzaban acuerdos con otros proveedores, entre ellos AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
Qué investiga la Justicia y cuál es la acusación fiscal
Según el requerimiento del fiscal Stornelli, la investigación se concentra en las decisiones adoptadas por funcionarios durante una etapa crítica de la pandemia, cuando el Estado argentino buscaba asegurar el abastecimiento de vacunas.
El Ministerio Público Fiscal señaló que los intercambios entre el Estado y Pfizer habían comenzado en julio de 2020 y que la empresa estadounidense había puesto a disposición del país una propuesta de provisión. La fiscalía sostiene que esas negociaciones no avanzaron durante un período que consideró relevante y que, en paralelo, el Gobierno concretó acuerdos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
En particular, el dictamen mencionado en la causa señala que los contratos con esos tres proveedores fueron suscriptos el 6 de noviembre de 2020, el 9 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021, respectivamente.
Según la hipótesis fiscal, las entregas de esas vacunas en cantidades significativas comenzaron entre marzo y abril de 2021. La fiscalía considera que una eventual demora en las tratativas con Pfizer pudo haber reducido la cantidad de dosis disponibles en una etapa anterior de la campaña de vacunación.
La investigación no apunta solamente a Sigman. También fueron citados exfuncionarios, empresarios y representantes vinculados con el proceso de adquisición de vacunas. Entre ellos se encuentra la exministra de Salud Carla Vizzotti.
El expediente analiza si las decisiones tomadas durante la emergencia sanitaria estuvieron relacionadas con criterios de salud pública o si existieron intereses particulares vinculados con empresas que tenían participación en la producción, fabricación o suministro de las vacunas.
La fiscalía sostiene que, a partir de las medidas de prueba realizadas durante la investigación, habría elementos para analizar posibles delitos vinculados con abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Se trata, sin embargo, de hipótesis que deberán ser analizadas durante el proceso judicial.
El vínculo de Sigman con la producción de vacunas
Uno de los aspectos que forma parte del expediente es la participación de empresas vinculadas con Sigman en la producción de vacunas durante la pandemia.
Documentación oficial del Gobierno nacional registra que, en agosto de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a directivos de AstraZeneca y a Hugo Sigman, de la empresa biotecnológica mAbxience. El mismo registro oficial señala que el 15 de enero de 2021 el empresario fue recibido por el Presidente en Casa Rosada.
Además, la documentación oficial sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2 registra la autorización de AstraZeneca en Argentina y posteriormente el registro de Sputnik V producida por Laboratorios Richmond. ANMAT también documentó los distintos estudios clínicos de vacunas contra el coronavirus que fueron autorizados durante la emergencia sanitaria.
En 2021, el Gobierno nacional había informado que una parte del principio activo de la vacuna de AstraZeneca se producía en Argentina y que 18.989.000 dosis de AstraZeneca y Oxford correspondían a vacunas cuyo principio activo había sido producido en el país. En el mismo reporte oficial se consignaron además las dosis recibidas de Sputnik V, Sinopharm, Moderna, CanSino y Pfizer.
La defensa de Sigman sostiene una posición diferente a la planteada por la fiscalía. Según anticipó su abogado, el empresario presentará ante el juez un escrito en el que buscará refutar los argumentos de la acusación y solicitará su absolución. “Refutamos completamente la acusación del fiscal”, señaló su representante.
Con la declaración de Sigman, la Justicia prevé completar la etapa de citaciones de empresarios y exfuncionarios argentinos vinculados con la investigación. Posteriormente, quedarán por definir las fechas para convocar a directivos y representantes de AstraZeneca, Sinopharm y del consorcio ruso que desarrolló Sputnik V, cuyos contratos también forman parte del análisis judicial.
La indagatoria no implica una declaración de culpabilidad: constituye una instancia del proceso en la que el acusado puede conocer formalmente los hechos que se le atribuyen, responder las preguntas del juez y del fiscal o presentar un descargo. Será la investigación judicial la que determine si las irregularidades denunciadas configuran o no responsabilidades penales.