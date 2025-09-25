Un camión se incendió en la Panamericana y provocó demoras en el tránsito
Un camión que transportaba pollos congelados se incendió en el kilómetro 32 del Acceso Norte, generando la reducción de carriles y demoras importantes en los ramales Pilar y Escobar. El fuego ya fue controlado y no se registraron heridos.
Un camión se prendió fuego en la autopista Panamericana
Un camión se prendió fuego en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 32 del Acceso Norte, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. El incidente se registró en las primeras horas del jueves y obligó a reducir uno de los carriles, generando demoras en el tránsito en los ramales Pilar y Escobar.
Según informaron desde la empresa concesionaria AUSOL, el incendio ya se encuentra controlado y se mantienen tareas de limpieza y seguridad en la zona. El vehículo transportaba pollos congelados y, afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas.
Impacto en el tránsito
La reducción de carriles provocó congestión y retrasos en el tránsito durante las primeras horas de la mañana. Automovilistas que circulaban por la Panamericana reportaron demoras significativas, especialmente en el ramal Pilar, una de las vías más transitadas de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El incidente obligó a reducir uno de los carriles
Personal de la concesionaria y bomberos trabajaron en la contención del incendio y la limpieza de la calzada. Además, se realizaron desvíos y controles preventivos para evitar accidentes adicionales mientras se retiraba el camión afectado y se normalizaba el tránsito.
Procedimientos y seguridad
Las autoridades de tránsito recomendaron circular con precaución en la zona y respetar las indicaciones del personal de control. Este tipo de incidentes, aunque afortunadamente sin heridos en este caso, pueden generar riesgos adicionales debido a la reducción de carriles y la presencia de vehículos de emergencia en la vía.
El incendio ya se encuentra controlado y se mantienen tareas de limpieza
El transporte de carga congelada, como en este caso, requiere protocolos específicos para evitar riesgos de incendio. La empresa concesionaria aseguró que se evaluará la situación para reforzar medidas preventivas y evitar que hechos similares vuelvan a afectar la circulación en horas pico.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.