En el departamento Villaguay

Entre Ríos: murieron 500 animales por incendio de un criadero porcino

Ocurrió este lunes a la madrugada en la zona de Lucas Sud Primera. Personal de la Brigada de Abigeato y peritos ígneos trabajan en el lugar tras la destrucción total de la estructura y la muerte de centenares de porcinos.