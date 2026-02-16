Entre Ríos: murieron 500 animales por incendio de un criadero porcino

Un incendio arrasó un galpón en Entre Ríos y murieron 500 cerdos este lunes por la mañana en un establecimiento rural ubicado sobre Ruta 20, a dos kilómetros al norte de la comisaría Lucas Sud 1era. Primera, en Villaguay.
Ocurrió este lunes a la madrugada en la zona de Lucas Sud Primera. Personal de la Brigada de Abigeato y peritos ígneos trabajan en el lugar tras la destrucción total de la estructura y la muerte de centenares de porcinos.
El alerta fue a través de un llamado telefónico en la Sala de Comunicaciones de la jefatura departamental Villaguay, solicitando la presencia de Bomberos en el lugar debido al incendio declarado en el lugar. Fue este lunes, pasadas las 6 de la mañana, y personal de Subcomisaría Lucas Sud 1era. fue comisionado para constatar la situación.
Un galpón destinado actualmente a la cría de animales porcinos se encontraba totalmente consumido por el fuego. Como consecuencia del siniestro, se produjo la pérdida de aproximadamente 500 animales, entre madres y crías, logrando sobrevivir únicamente un padrillo que habría escapado del interior de la estructura.
Se hicieron presentes en el lugar efectivos de Bomberos Voluntarios de Villaguay, quienes procedieron a las tareas de extinción y enfriamiento, no pudiendo determinar en ese momento las circunstancias que dieron origen al incendio.
Asimismo, se dio intervención a personal de Brigada Abigeato, con conocimiento del Fiscal en turno, quien dispuso la intervención de Perito Bombero a los fines de establecer las causales del hecho. Intervinieron en el procedimiento personal de Subcomisaría Lucas Sud 1era., con ayuda de efectivos de Comisaría Lucas Norte.