Un incendio se desató este sábado, en horas de la madrugada, adentro del edificio de la Escuela 6117 “Remedios de Escalada” de Calchaquí, ciudad del departamento santafesino de Vera, en el norte provincial.
Vandalismo, incendio y un mensaje atemorizante en una escuela de Calchaquí
El fuego afectó salones y fue sofocado por bomberos voluntario. Los daños materiales fueron importantes y las causas del siniestro están siendo investigadas. Un intruso dejó escrito una amenaza en un pizarrón.
Vecinos denunciaron en redes que el fuego había sido provocado por delincuentes que ingresaron al lugar para robar y cometer actos de vandalismo, pero las causas del siniestro están siendo investigadas por peritos.
Ante la magnitud del hecho, fueron convocados bomberos voluntarios de Vera, que llegaron rápidamente a la cuadra de calle Mayo al 800 y extinguieron las llamas.
El alerta fue recibido en los teléfonos habilitados para comunicar emergencias aproximadamente a las 6 de la madrugada.
Mensaje
La policía trata de determinar si una amenaza escrita en el pizarrón de una de las aulas está vinculada con el hecho.
Es que alguien escribió con tiza: "Los voy a matar a todos".
El mensaje causó gran preocupación en la sociedad de Calchaquí y en particular en la comunidad educativa.