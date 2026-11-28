De Misiones a Santa Fe

Desbaratan una red de tráfico ilegal de armas que operaba por encomienda

La Policía Federal realizó cinco allanamientos tras una investigación iniciada por un hallazgo de Gendarmería en la Ruta 9. Hay dos detenidos en la localidad misionera de Caraguatay, cuatro comerciantes imputados en Rosario y más de 6.000 municiones secuestradas.