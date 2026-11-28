Una investigación federal permitió desarticular una maniobra de comercialización y distribución clandestina de armas de fuego y municiones que utilizaba empresas de transporte de paquetería para enviar material bélico a distintos puntos del país.
Desbaratan una red de tráfico ilegal de armas que operaba por encomienda
La Policía Federal realizó cinco allanamientos tras una investigación iniciada por un hallazgo de Gendarmería en la Ruta 9. Hay dos detenidos en la localidad misionera de Caraguatay, cuatro comerciantes imputados en Rosario y más de 6.000 municiones secuestradas.
Como saldo de cinco allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Santa Fe y Misiones, dos personas fueron detenidas y otras cuatro quedaron también implicadas en la investigación.
El operativo, llevado a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), incluyó cuatro irrupciones en armerías de la ciudad de Rosario y un procedimiento en una vivienda particular de la localidad misionera de Caraguatay, en el departamento de Montecarlo.
Escáner
La pesquisa comenzó en agosto pasado, durante un control vehicular preventivo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional Nº 9.
Al inspeccionar con escáneres la carga de un camión de gran porte perteneciente a una reconocida empresa de encomiendas, los efectivos detectaron paquetes que contenían municiones de distintos calibres despachadas sin respaldo legal.
A partir de ese hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay (Secretaría de Agustín Ocampo), quien delegó las tareas en el Departamento Armas y Explosivos de la PFA.
Mediante tareas de campo, análisis de datos y ciberpatrullaje, los investigadores lograron rastrear el origen de los envíos hasta cuatro armerías rosarinas ubicadas en las calles Italia, Almafuerte, Amado Aufranc y Viamonte.
Arsenal en Rosario
Durante los allanamientos en la ciudad santafesina —que contaron con la participación de inspectores del Registro Nacional de Armas (RENAR)—, las fuerzas federales notificaron de la causa a los cuatro propietarios de los comercios y procedieron a la clausura de uno de los locales.
En esos establecimientos se secuestró un importante volumen de material: siete escopetas de distintos calibres, tres carabinas, un fusil de repetición calibre .223, una pistola semiautomática calibre .40, más de 6.000 municiones de diversos calibres, nueve kilogramos de pólvora y dos teléfonos celulares y documentación clave para el expediente.
Faltante de armas
En paralelo, con el apoyo de la División Triple Frontera y la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Resistencia, los agentes allanaron el domicilio de Caraguatay, frecuentado por un hombre y una mujer sospechados de acopiar armamento de manera ilegal.
Al revisar los registros, los investigadores constataron un faltante de 17 armas particulares inscriptas a nombre de la pareja.
Frente a los efectivos, los sospechosos aseguraron que habían dejado ese arsenal en calidad de guarda en una armería de la ciudad de Resistencia, Chaco.
Sin embargo, tras una verificación inmediata ordenada por el juzgado en el comercio chaqueño señalado, la Policía Federal comprobó que el depósito nunca había existido.
Ante la falsedad de la coartada y la desaparición del armamento, el juez González Charvay ordenó la inmediata detención de ambos.
Los seis involucrados —todos argentinos y mayores de edad— quedaron a disposición de la Justicia Federal imputados por el delito de tenencia y portación de armas de guerra y explosivos con fines de comercialización.
Canales de denuncia
La Policía Federal recordó que cualquier ciudadano puede aportar información sobre delitos federales durante las 24 horas ante la División Denuncias de Delitos Federales (Moreno 1550, PB, oficina 24, CABA), al teléfono (011) 4370-5876 o por correo electrónico a [email protected].