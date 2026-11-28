Un incendio se desató este sábado, en horas de la madrugada, adentro del edificio de la Escuela 6117 “Remedios de Escalada” de Calchaquí, ciudad del departamento santafesino de Vera, en el norte provincial.
Departamento Vera
Se incendió una escuela en Calchaquí y vecinos aseguran que el fuego fue provocado por ladrones
El fuego afectó salones y fue sofocado por bomberos voluntario. Los daños materiales fueron importantes y las causas del siniestro están siendo investigadas.
Los daños materiales fueron importantes en salones del establecimiento educativo. Foto: El Litoral
Vecinos denunciaron en redes que el fuego había sido provocado por delincuentes que ingresaron al lugar para robar y cometer actos de vandalismo, pero las causas del siniestro están siendo investigadas por peritos.
Ante la magnitud del hecho, fueron convocados bomberos voluntarios de Vera, que llegaron rápidamente a la cuadra de calle Mayo al 800 y extinguieron las llamas.
El alerta fue recibido en los teléfonos habilitados para comunicar emergencias aproximadamente a las 6 de la madrugada.
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