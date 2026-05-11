#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
No hubo víctimas

Incendio en un edificio de microcentro porteño: 45 evacuados

El foco ígneo se desencadenó en un departamento de alquiler del noveno piso, en Avenida de Mayo 1260 entre Salta y Santiago del Estero.

El foco ígneo se desencadenó en un departamento ubicado en el noveno piso que no se encuentra habilitado.El foco ígneo se desencadenó en un departamento ubicado en el noveno piso que no se encuentra habilitado.
Seguinos en
Por: 

Unas 45 personas debieron ser evacuadas este lunes por la tarde por un incendio que se desarrolló en un edificio del microcentro porteño.

Fuentes del SAME informaron que el foco ígneo se desencadenó en un departamento ubicado en el noveno piso que no se encuentra habilitado, en Avenida de Mayo 1260 entre Salta y Santiago del Estero.

El fuego fue controlado por personal de Bomberos de la Ciudad que trabajó en un departamento de alquiler, al tiempo que no se reportaron pacientes atendidos ni trasladados.

Sin embargo, 45 personas fueron evacuadas por los brigadistas y todas ellas resultaron ilesas.

Más videos que te pueden interesar

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro