Unas 45 personas debieron ser evacuadas este lunes por la tarde por un incendio que se desarrolló en un edificio del microcentro porteño.
No hubo víctimas
Incendio en un edificio de microcentro porteño: 45 evacuados
El foco ígneo se desencadenó en un departamento de alquiler del noveno piso, en Avenida de Mayo 1260 entre Salta y Santiago del Estero.
El foco ígneo se desencadenó en un departamento ubicado en el noveno piso que no se encuentra habilitado.
Fuentes del SAME informaron que el foco ígneo se desencadenó en un departamento ubicado en el noveno piso que no se encuentra habilitado, en Avenida de Mayo 1260 entre Salta y Santiago del Estero.
El fuego fue controlado por personal de Bomberos de la Ciudad que trabajó en un departamento de alquiler, al tiempo que no se reportaron pacientes atendidos ni trasladados.
Sin embargo, 45 personas fueron evacuadas por los brigadistas y todas ellas resultaron ilesas.
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