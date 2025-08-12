Fueron por un incendio y hallaron un cultivo de marihuana en barrio Guadalupe: un detenido

Durante la noche del lunes, un llamado al 911 por un incendio en una vivienda en el corazón de barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, terminó revelando un hallazgo insospechado: un cultivo de marihuana en plena zona urbana.
Bomberos sofocaron un foco ígneo en Patricio Cullen al 7800 y encontraron cannabis y elementos de cultivo. Un hombre fue detenido.
Todo ocurrió pasadas las 22, cuando móviles policiales y una dotación de bomberos acudieron a un inmueble ubicado en Patricio Cullen al 7800. Allí, en la planta alta, se había declarado un foco ígneo que rápidamente fue sofocado.
Pero mientras los bomberos trabajaban, un detalle no pasó inadvertido: en uno de los ambientes había lámparas especiales y material vegetal compatible con cannabis. Además, el lugar estaba impregnado de un fuerte olor.
Como es de rigor, se dio intervención a la Fiscalía y a la División de Narcotráfico, cuyos peritos confirmaron que se trataba de 16 gramos de marihuana con reactivo positivo, junto con elementos utilizados para cultivo indoor y restos de material quemado.
Por el hecho fue detenido P. L., de 40 años, quien quedó aprehendido bajo la imputación de infracción a la Ley 27.737 de Microtráfico.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 8va, con directivas de la fiscal Dra. Parodi, quien dispuso que el sospechoso permanezca privado de la libertad hasta ser llevado a audiencia imputativa.
La noticia sorprendió a los vecinos del sector, que inicialmente no entendían el despliegue policial. "Yo llegué y ya estaba la policía y una ambulancia. No nos acercamos a preguntar porque no tenemos relación con ellos, hace poco que viven ahí. Hoy pensábamos averiguar qué había pasado", relató una residente.
Sobre lo que percibió esa noche, fue categórica: "En mi casa se sentía olor a marihuana, a porro, como comúnmente se le dice. Pero no sé qué se incendió ni qué originó el fuego. Llegamos y vimos todo tranquilo, la policía estaba ahí y no parecía algo muy grave".
Consultada sobre quiénes viven en la propiedad, la mujer señaló: "Un matrimonio joven con dos chicos, una nena que ya es casi adolescente y un nene más chico. No sabemos mucho de ellos porque acá casi todos trabajamos y no estamos en las casas, es un barrio en el que no se habla mucho de la vida de los otros".
