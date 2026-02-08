Se incendió una vivienda en la zona noroeste de Santo Tomé

Un incendio se desató este domingo por la mañana en la zona noroeste de la ciudad de Santo Tomé, donde una precaria vivienda terminó muy afectada por las llamas.
Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar porque ninguno de los moradores de la precaria casilla se encontraba en el lugar. Bomberos zapadores y voluntarios intervinieron para extinguir las llamas y que el siniestro no se extienda a otras propiedades.
El episodio tuvo lugar en el cruce de calles República de Chile y Monasterio, aproximadamente a las 10, cuando afortunadamente no estaba en el lugar la moradora ni tampoco los cuatro hijos que viven con ella.
Dotaciones de la Agrupación de Bomberos Zapadores y voluntarios santotomesinos trabajaron con rapidez para extinguir el fuego, que alcanzó a hacer destrozos totales dentro de uno de los dos ambientes de la casilla.
Cabe agregar que la finca se encontraba pasillo adentro de un terreno, aproximadamente 25 mts desde la línea de edificación municipal.