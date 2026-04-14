En el marco del acto de ingreso de 521 nuevos aspirantes al Servicio Penitenciario, el anuncio más esperado por la gestión de Seguridad fue la confirmación de plazos para una obra estratégica. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, adelantó que en apenas dos meses quedará operativa la Unidad 9 de Recreo, un complejo que sumará 891 plazas al sistema.
Cómo es el plan para sumar plazas en Recreo y reforzar el Servicio Penitenciario
Con una capacidad de casi 900 plazas, la Unidad 9 se encamina a ser la solución para el hacinamiento en la zona centro. En diálogo con CyD Litoral, Lucía Masneri confirmó que allí se alojará a la totalidad de la población penal femenina de la provincia.
"La habilitación de este penal es urgente", remarcó la funcionaria en diálogo con CyD Litoral. "Nuestras cárceles hoy están al límite. Esta obra nos dará el aire necesario para descomprimir la situación actual".
El destino de las nuevas plazas
La puesta en marcha de Recreo tendrá un impacto directo en la operatividad de las fuerzas de seguridad en la calle. Según detalló Masneri, el objetivo es doble:
- Población femenina: la Unidad 9 permitirá alojar a la totalidad de las mujeres detenidas en el territorio santafesino.
- Vaciado de comisarías: se trasladará allí a todas las personas que hoy permanecen en dependencias policiales de la zona centro, permitiendo que los efectivos de comisarías se aboquen exclusivamente a tareas de prevención y patrullaje.
La secretaria aseguró que la nueva infraestructura permitirá dar un respiro fundamental al sistema de plazas en toda la bota.
Más personal para el control
El fortalecimiento de la infraestructura se complementa con el ingreso de 521 aspirantes, una cifra histórica que triplica los promedios de años anteriores. Estos futuros agentes forman parte de un plan integral de 2.600 nuevas vacantes diseñadas para cubrir las 7.200 plazas penitenciarias que la gestión planea construir.
"Es una formación exigente de seis meses. El agente penitenciario es quien debe adelantarse a la 'creatividad' criminal, que hoy intenta vulnerar controles ocultando droga en dobladillos de ropa o hasta dentro de fideos", explicó la secretaria, reafirmando que la tecnología de escáneres y la requisa física seguirán siendo los pilares del control interno.
Ventaja ante el nuevo sistema juvenil
Finalmente, Masneri se refirió a la implementación del nuevo sistema penal juvenil nacional prevista para septiembre.
Aseguró que Santa Fe corre con ventaja respecto a otras provincias: "Ya venimos institucionalizando a menores que eran considerados no punibles. Estamos preparados para la transición con readecuaciones de plazas existentes, sin necesidad de grandes obras adicionales para este sector específico", concluyó.