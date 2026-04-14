Infraestructura carcelaria

Cómo es el plan para sumar plazas en Recreo y reforzar el Servicio Penitenciario

Con una capacidad de casi 900 plazas, la Unidad 9 se encamina a ser la solución para el hacinamiento en la zona centro. En diálogo con CyD Litoral, Lucía Masneri confirmó que allí se alojará a la totalidad de la población penal femenina de la provincia.