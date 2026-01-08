#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Actuó el Comando Radioeléctrico

Le tiró un piedrazo a un negocio de Recreo, intentó huir de la policía pero lo atraparon

Un hombre de 22 años fue detenido en la madrugada tras romper la vidriera de un comercio en Recreo. La policía lo aprehendió luego de una breve persecución.

El delincuente escapó pero fue perseguido y atrapado por la policía.El delincuente escapó pero fue perseguido y atrapado por la policía.
Seguinos en
Por: 

Un hombre de 22 años fue aprehendido durante la madrugada luego de provocar daños en un local comercial de la ciudad de Recreo. El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos y detectó la rotura de la vidriera de una tienda de indumentaria ubicada en Juan de Garay al 1400.

Patrullaje y alerta

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de Recreo, dependientes de la Comisaría Distrito 16ª. Los uniformados observaron al sospechoso en el momento en que dañaba la vidriera del comercio, situado cerca de la intersección con calle Manuel Quiroga, lo que permitió una rápida intervención.

La piedra que usó el ladrón.La piedra que usó el ladrón.

Al activarse la alarma del local, el joven intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado y aprehendido a pocas cuadras del lugar, en inmediaciones de Manuel Quiroga y Córdoba, sin que se registraran personas lesionadas durante el operativo policial.

Daños y actuación judicial

La propietaria del comercio, una mujer de 34 años, se hizo presente en el lugar y constató los daños materiales ocasionados en el frente del local. Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Así quedó el vidrio.Así quedó el vidrio.

El joven quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se avanzan las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades penales por el hecho de daño a la propiedad ocurrido en la vía pública.

Seguinos en
#TEMAS:
Recreo
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro