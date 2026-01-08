Le tiró un piedrazo a un negocio de Recreo, intentó huir de la policía pero lo atraparon

Un hombre de 22 años fue aprehendido durante la madrugada luego de provocar daños en un local comercial de la ciudad de Recreo. El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos y detectó la rotura de la vidriera de una tienda de indumentaria ubicada en Juan de Garay al 1400.
Patrullaje y alerta
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de Recreo, dependientes de la Comisaría Distrito 16ª. Los uniformados observaron al sospechoso en el momento en que dañaba la vidriera del comercio, situado cerca de la intersección con calle Manuel Quiroga, lo que permitió una rápida intervención.
La piedra que usó el ladrón.
Al activarse la alarma del local, el joven intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado y aprehendido a pocas cuadras del lugar, en inmediaciones de Manuel Quiroga y Córdoba, sin que se registraran personas lesionadas durante el operativo policial.
Daños y actuación judicial
La propietaria del comercio, una mujer de 34 años, se hizo presente en el lugar y constató los daños materiales ocasionados en el frente del local. Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.
Así quedó el vidrio.
El joven quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se avanzan las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades penales por el hecho de daño a la propiedad ocurrido en la vía pública.