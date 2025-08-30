Trató de robar una moto con un arma de juguete y lo agarraron los vecinos

Un asalto ocurrido este viernes por la noche en las calles de la zona norte de la ciudad de Santa Fe no terminó como esperaban los ladrones.
El cómplice escapó al ver la reacción de las víctimas y los transeúntes. El aprehendido tiene 23 años y fue trasladado hasta la Comisaría 8a, donde quedó tras las rejas.
Todo sucedió en el cruce de Azopardo y Ayacucho, en barrio Las Flores II de la capital provincial, poco después de las 23.
Allí, un joven de 21 años a bordo de su moto trasladaba a su novia cuando irrumpió en la escena una pareja de motochorros.
Uno de los delincuentes le apuntó a las víctimas con lo que parecía un arma de fuego de color oscuro y les dijo que se alejen de su Honda Wave negra.
El muchacho no se amedrentó y se abalanzó sobre el ladrón armado. Otros transeúntes se apresuraron para intervenir.
Así, el malviviente fue reducido, mientras su cómplice escapaba en su vehículo a gran velocidad. Entonces se dieron cuenta que el presunto revólver era en realidad una réplica de plástico.
Vecinos llamaron entonces a la Central de Emergencias 911 y una patrulla del Comando Radioeléctrico fue al lugar del arresto civil. Los uniformados cargaron al aprehendido y lo llevaron hasta la Comisaría 8a, donde fue identificado por tentativa de robo y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
El arma de utilería fue incautada.
