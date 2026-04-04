Tres operarios resultaron intoxicados mientras realizaban tareas con pintura en una cisterna subterránea en Guaymallén, provincia de Mendoza. El hecho ocurrió en un espacio reducido, donde la falta de ventilación generó una acumulación de vapores peligrosos.
Video: tres operarios intoxicados con pintura fueron rescatados de una cisterna en Mendoza
Los trabajadores fueron hallados inconscientes tras inhalar gases tóxicos acumulados en un espacio sin ventilación y lograron ser asistidos a tiempo.
Los trabajadores fueron hallados inconscientes a unos dos metros de profundidad por sus propios compañeros, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. El operativo fue llevado adelante por bomberos del Cuartel Central y del cuerpo de Voluntarios de Mendoza, junto con efectivos policiales que acudieron al lugar.
El procedimiento se desarrolló contrarreloj debido al estado de los operarios y a las condiciones del espacio. Los rescatistas debieron ingresar con equipos de protección, incluyendo máscaras, para evitar verse afectados por los mismos gases.
Vapores tóxicos
Los obreros se encontraban utilizando pintura epóxica, un material que desprende vapores que no deben ser inhalados, especialmente en ambientes sin ventilación adecuada. La combinación de estos factores habría provocado la intoxicación y posterior desmayo de los trabajadores.
Tras ser retirados de la cisterna, los operarios fueron asistidos en el lugar por personal médico, que logró estabilizarlos antes de su traslado.
Traslado y estado de salud
Luego del rescate, los tres trabajadores fueron derivados al Hospital Central de Mendoza, donde permanecen en observación. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre su evolución, aunque el rápido accionar permitió evitar consecuencias mayores.
El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio. Entre los puntos a analizar, se buscará establecer si se cumplían las medidas de seguridad necesarias para este tipo de tareas.