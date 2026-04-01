Un fuerte siniestro vial se registró este martes sobre la Ruta Nacional 11, a unos dos kilómetros al norte de Candioti, donde dos camiones chocaron de manera frontal por causas que todavía eran materia de investigación. El impacto obligó a montar un operativo de emergencia en plena calzada.
Choque frontal entre camiones en Candioti: corte total y un chofer con graves fracturas
El siniestro ocurrió este martes por la noche, a unos dos kilómetros al norte de la localidad. Hubo un amplio operativo de rescate y el tránsito seguía totalmente interrumpido.
Como consecuencia del choque, ambos camioneros quedaron atrapados en las cabinas y tuvieron que ser rescatados por bomberos y equipos de emergencia. Según la información difundida en las primeras horas tras el hecho, uno de los conductores sufrió quebraduras de consideración y fue trasladado de urgencia.
Rescate y operativo en la zona
En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Recreo y Laguna Paiva, junto con Zapadores, que utilizaron equipos hidráulicos para liberar a los choferes. También fueron movilizadas ambulancias de Laguna Paiva, Nelson, Candioti y otras localidades de la región para asistir en el operativo.
El despliegue se dio en un tramo especialmente sensible de la Ruta 11, donde el tránsito quedó completamente interrumpido. La calzada también presentaba cereal esparcido tras el choque, una situación que complicaba todavía más las tareas de limpieza, remoción y seguridad sobre el asfalto.
Un testigo que circulaba detrás de los camiones relató que el impacto fue frontal y que, tras la colisión, escuchó una fuerte explosión. También describió que observó luces en movimiento y tierra levantada en medio de la secuencia del siniestro.
Corte total y desvíos
Las primeras informaciones indicaban que la circulación permanecería cortada durante varias horas, con desvíos por rutas provinciales 70, 6 y 4, además de una alternativa por Ruta 2 con ingreso a Laguna Paiva. La recomendación para los conductores era evitar la zona hasta que terminara el operativo.
En el cierre de la noche todavía no había un parte oficial más detallado sobre la mecánica del choque ni sobre la evolución médica de los involucrados. Lo que sí estaba confirmado era la magnitud del impacto, la intervención de múltiples servicios de emergencia y la interrupción total del tránsito en ese sector de la Ruta 11.