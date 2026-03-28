Ocurrió en Salta

Chocaron, les secuestraron 32 kilos de cocaína, la recuperaron y cayeron tras otra fuga

El cargamento había sido secuestrado en un primer siniestro sobre la ruta 50, pero fue recuperado por los sospechosos, quienes quedaron detenidos luego de una persecución que finalizó con un nuevo choque en zona urbana.