Chocaron, les secuestraron 32 kilos de cocaína, la recuperaron y cayeron tras otra fuga
El cargamento había sido secuestrado en un primer siniestro sobre la ruta 50, pero fue recuperado por los sospechosos, quienes quedaron detenidos luego de una persecución que finalizó con un nuevo choque en zona urbana.
La droga había quedado varada en Aguas Blancas después del primer siniestro.
Dos hombres fueron imputados por transportar 32 kilos de cocaína en la provincia de Salta, en un caso que incluyó dos choques y una persecución policial. La droga había sido secuestrada tras un primer accidente en Aguas Blancas, pero luego fue recuperada por los acusados, quienes finalmente fueron detenidos tras un nuevo siniestro vial.
Los implicados son un comerciante oriundo de San Juan y un bagayero de Orán. La causa es impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien los acusó por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes.
La imputación se formalizó este miércoles durante una audiencia encabezada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien avaló el pedido de prisión preventiva para ambos.
El primerchoque yel secuestro
El caso se vincula a una investigación iniciada meses atrás, centrada inicialmente en una persona que cumplía funciones logísticas para el traslado de droga desde la frontera con Bolivia hacia la capital salteña. Ese seguimiento permitió identificar a los ahora detenidos.
Pertenecían a una organización narcocriminal.
El cargamento fue incautado por primera vez en la ruta 50, a la altura del paraje Agua Linda, entre Aguas Blancas y Orán, luego de un accidente de tránsito. Los investigadores tomaron conocimiento inmediato del hecho a través de escuchas telefónicas, en las que los sospechosos manifestaban su intención de recuperar la droga.
La persecución
Tras recuperar los estupefacientes, los acusados retomaron la marcha, pero al circular por la ciudad de Orán, el conductor advirtió que era seguido por la Policía y decidió escapar. La persecución finalizó en la intersección de las calles Cuenca y General Güemes, cuando el vehículo en el que se trasladaba chocó contra una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por un hombre de 70 años.
Doble choque y persecución en Salta.
Luego del impacto, el sospechoso intentó huir nuevamente, incluso pateando el parabrisas para salir del rodado, pero fue reducido por los efectivos que participaban del operativo.
Los imputados optaron por no declarar durante la audiencia. Ante este escenario, la fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar la gravedad del hecho, el volumen de droga transportada y la logística desplegada para recuperar y trasladar el cargamento.
La jueza hizo lugar al pedido, por lo que ambos permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.