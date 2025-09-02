Crimen de “Lato”: luego de escuchar los alegatos finales el jurado se alista para dar su veredicto

Llega a su fin el primer juicio por jurado que se realiza en la ciudad de Santa Fe, en el que Iván Oscar Carrizo es acusado de asesinar a sangre fría a Lautaro “Lato” Leandro, un joven que llegó a Santa Fe desde Lomas de Zamora (Buenos Aires) en septiembre de 2022 para comprar la moto de sus sueños y terminó ejecutado de un tiro en la nuca.
Por otra parte, el imputado cuenta con el asesoramiento de la defensora pública Virginia Balanda.
Este martes por la tarde, las partes ofrecieron al jurado sus alegatos de clausura, haciendo hincapié en sus respectivas teorías del caso.
En primer turno habló el fiscal Giavedoni, quien remarcó que “Lato” fue asesinado en una “emboscada mortal”.
Se apoyó inicialmente en los fuertes testimonios brindados por las tres personas que acompañaban a Lautaro en el auto, su hermano, un amigo y una amiga. Los tres fueron contundentes al señalar con el dedo a Carrizo cuando se les consultó si el autor del hecho estaba en la sala.
Recordó luego que el acusado, que no vive en la zona, fue arrestado en las cercanías, luego de que vecinos llamaron al 911 para avisar que había alguien armado corriendo por los techos.
“No encontramos el arma, pero sí la bala que le sacamos del cráneo a Lautaro”, les dijo a los jurados mientras mostraba la evidencia.
“Logramos probar en el juicio que Carrizo estaba en el lugar del hecho y que disparó porque no pudo lograr lo que había planeado, robarle a la víctima el dinero y la Play Station. Probamos que se trató de un homicidio crimins causa”, enfatizó.
Lautaro “Lato” Leandro tenía 22 años y soñaba con comprarse una moto Honda Tornado.
“No hay duda”
Luego, la querellante Knaeblein remarcó que los padres de Lautaro no sólo debieron soportar la pérdida de su hijo. Aseguró que también tuvieron que sufrir las amenazas que el “asesino” les hizo a través de redes sociales desde la cárcel.
En otra parte de su relato recordó cómo los testigos describieron a la víctima, como un joven laburador que trabajaba en la municipalidad y como repartidor. Así logró juntar el dinero con el que quería cumplir su sueño, comprar una Honda Tornado.
“No hay duda de quién lo mató”, afirmó sin dudar al apuntar a Carrizo, mientras mostraba la foto de “Lato”.
“Nada se probó”
En el cierre, la doctora Balanda marcó las inconsistencias que -a su entender- tuvo la investigación.
“Iván Carrizo estuvo en el lugar y en el momento equivocados. Entendemos el dolor de la familia y es justo que quieran saber quién mató a Lautaro”, comenzó diciendo la abogada.
Después, mirando a los jurados, sentenció que en relación a la acusación contra su cliente “nada se probó” durante el juicio.
“Cuando la policía lo encontró, minutos después del hecho, no opuso resistencia. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, dijo: ‘me vine a fumar un faso’. Hablan de que descartó el arma de fuego, pero con todos los policías que había en los techos en ese momento nadie halló nada”.
Balanda también se apoyó en el último testimonio escuchado, el de María Cecilia Abate. Esta perito policial contó que el “dermotest” (búsqueda en manos de restos que se generan al accionar un arma de fuego) practicado a Carrizo dio negativo. También aclaró Abate que esa técnica ya no se utiliza más porque eran frecuentes los “falsos positivos” y los “falsos negativos”.
El último en hablar fue el propio Iván Carrizo, que hizo uso de su derecho. “Lo único que puedo decir es que yo estuve en el lugar, pero no cometí el delito del que se me acusa. No tengo pruebas, pero yo no fui”, expresó.
Según está previsto, el veredicto se conocerá poco antes de las 20 de este martes.
