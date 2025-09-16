Entre Ríos: una reconocida patinadora murió tras ser atropellada por un colectivo
La joven de 24 años, referente del patín artístico en Paraná, chocó contra el espejo de un auto, cayó de su moto y fue arrollada por un colectivo. Murió en el acto. La comunidad deportiva y educativa expresó su dolor.
Julia Tactagi fue una de las figuras del patín artístico en Paraná.
Paraná está conmocionada por la trágica muerte de Julia Tactagi, una joven de 24 años muy reconocida en el ambiente del patín artístico. El accidente se produjo el lunes por la tarde en el cruce de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo, una zona de alto tránsito en la capital entrerriana.
Testigos indicaron que Julia circulaba en su moto blanca cuando, por causas que se investigan, impactó contra el espejo de un automóvil. El golpe la desestabilizó y la hizo caer sobre el asfalto. Fue en ese momento cuando un colectivo que venía detrás no alcanzó a frenar y la atropelló, provocándole la muerte en el acto.
El impacto fue tan violento que el personal de emergencia que llegó al lugar solo pudo constatar el deceso. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, generando dolor y estupor entre vecinos, amigos y la comunidad del patín.
El accidente ocurrió en Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo.
Una referente del deporte
Julia se había convertido en una referente del patín artístico en Paraná. No solo competía en torneos provinciales y nacionales, sino que también se dedicaba a la enseñanza. Formaba parte del equipo técnico del C.A.L. San Martín y era profesora en la Fundación de Sol, donde transmitía su pasión a decenas de niños y adolescentes.
Era hija de Martín Tactagi, secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer Paraná) y candidato a secretario general del gremio. Su familia, con fuerte arraigo en el movimiento educativo de la provincia, recibió innumerables muestras de apoyo.
La despedida de AGMER
El legado de Julia
En una entrevista de 2022, Julia había dejado una frase que hoy toma otro sentido: “El patín artístico es mi vida, sin dudas”. A lo largo de más de 13 años de trayectoria logró respeto y admiración por su compromiso con el deporte y por su manera de enseñar. “En el patín, como en la vida, caerse es parte del camino; lo importante es levantarse y seguir”, solía repetirles a sus alumnos.
Dolor en las redes y despedida colectiva
La Federación Entrerriana de Patín lamentó su pérdida con un mensaje sentido: “Pedimos una oración por su eterno descanso y fortaleza para sus familiares y amigos”. Desde Agmer Paraná también enviaron un comunicado acompañando a la familia Tactagi en este momento de dolor.
Compañeros, alumnas y colegas llenaron las redes sociales de recuerdos y mensajes de despedida. “Tu sonrisa y tu pasión quedarán grabadas en cada pista y en cada corazón”, escribieron desde su club.
La ciudad de Paraná despide a una joven que dejó huella en el deporte y en la enseñanza, y que será recordada por su energía y su capacidad de inspirar a quienes la rodeaban.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
