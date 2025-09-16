Tragedia

Entre Ríos: una reconocida patinadora murió tras ser atropellada por un colectivo

La joven de 24 años, referente del patín artístico en Paraná, chocó contra el espejo de un auto, cayó de su moto y fue arrollada por un colectivo. Murió en el acto. La comunidad deportiva y educativa expresó su dolor.