Juzgan al conductor que atropelló y mató a un peatón la Navidad de 2020 en Santa Fe

Este lunes 27 de octubre a las 8:30, dará inicio en los tribunales de Santa Fe el juicio oral y público por la muerte de Luciano Nicola, el joven que perdió la vida tras ser atropellado en la Ruta Nacional 168 durante la madrugada de Navidad de 2020. El proceso tiene como imputado a Francisco Mario Sánchez, acusado de haber embestido al peatón y abandonado la escena sin brindar asistencia.
El abogado querellante, Juan José Patiño, confirmó que el debate, que estará a cargo del juez Lisandro Aguirre, se extenderá durante toda la semana.
“El lunes declararán los testigos propuestos por la querella, mientras que el martes lo harán los ofrecidos por la defensa -serán 22 en total-. La idea es que el miércoles se desarrollen los alegatos, y el viernes se conozca el veredicto”, precisó el letrado en diálogo con El Litoral.
Patiño también se refirió a las estrategias judiciales impulsadas por la defensa del acusado, que continúa cuestionando la legitimidad de la querella y solicitando el sobreseimiento de Sánchez.
“La defensa sigue manteniendo recursos para discutir la legitimación de la querella en delitos de orden público, pero tanto la Cámara (de apelación penal) como la Corte provincial ya rechazaron esos planteos. Incluso ahora se encuentra un recurso extraordinario ante la Corte nacional, aunque hay sobrados argumentos jurídicos para sostener la validez de nuestra participación”, afirmó el abogado.
Frente al archivo, la querella ejercida por el padre de la víctima, Rodrigo Nicola, a través de sus abogados Patiño y Martín Scurato, presentó lo que se conoce como acción por conversión —mediante el artículo 291 del Código Procesal Penal de Santa Fe—, que implica que la persecución penal, ante el desistimiento del Estado, continúa en cabeza de la víctima.
En otras palabras: aunque no haya fiscal actuando, la querella asume la acusación, convirtiendo un trámite originalmente público en uno privado, lo que configura una instancia muy poco habitual en la provincia.
En ese sentido, la defensa de Sánchez, a cargo del Dr. Martín Montegrosso, ha objetado esta legitimación de la querella, alegando que la persecución penal es indelegable del Estado y que la conversión vulnera garantías del acusado.
Expectativas
Respecto a las expectativas del proceso, Patiño destacó que la familia de la víctima buscó desde un primer momento alcanzar esta instancia de debate oral.
“El primer objetivo del papá de Luciano fue siempre llegar al juicio oral y público, para que un juez pueda evaluar todo lo que sucedió y se escuchen todos los testimonios: policías, técnicos, médicos y testigos. Eso es lo mínimo que merece cualquier persona en un Estado de Derecho”, señaló.
El querellante subrayó además la gravedad de la conducta atribuida al acusado. “Queremos demostrar que hubo un obrar culposo, imprudente y negligente. Sánchez no respetó las normas de tránsito ni el deber de cuidado, y lo más grave es que dejó a Luciano tirado en medio de la ruta sin auxiliarlo. Si eso no es motivo para un juicio oral y público, no sé qué lo sería”, concluyó Patiño.
De esta manera, el caso que conmovió a Santa Fe en 2020 finalmente llegará a los tribunales para esclarecer las responsabilidades penales en la muerte del joven. El juicio será oral y público, y se espera una amplia presencia de medios de prensa, familiares y allegados que acompañan el pedido de justicia por Luciano Nicola.
El hecho
La madrugada del 25 de diciembre de 2020, en una noche marcada por las restricciones por la pandemia del Covid-19, cientos de jóvenes habían asistido a una fiesta clandestina en inmediaciones del club de caza y pesca sobre la ruta.
Al momento de la clausura policial, los asistentes comenzaron a volver a la ciudad caminando por la banquina de la Ruta Nacional 168. Entre ellos, Luciano Nicola intentaba cruzar cuando fue embestido por un automóvil Nissan March gris que circulaba en sentido hacia Santa Fe.
Según la querella, el vehículo marchaba entre 90 y 110 km/h, con alcohol en sangre, y tras el impacto el conductor huyó del lugar antes de presentarse varias horas después en la comisaría.
Como resultado, Luciano murió en el lugar, según los peritajes la distancia de vuelo del cuerpo fue de 26 metros.
El pedido de la querella es que Sánchez sea declarado penalmente responsable y condenado a 6 años de prisión e inhabilitación para conducir, por el homicidio culposo agravado por abandono de persona, producto de su conducción imprudente, negligente y temeraria.
