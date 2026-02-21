Paraná: apareció el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal
La nena de 10 años era buscada desde la madrugada del jueves, cuando la crecida del arroyo arrasó con su casa y provocó también la muerte de su madre. El hallazgo cerró tres días de un operativo intenso que conmocionó a la ciudad.
Kiara había sido llevada por la corriente durante la madrugada del jueves,
Este sábado se confimó el hallazgo del cuerpo de Kiara, la niña de 10 años que había sido arrastrada por la corriente durante el violento temporal que azotó Paraná. La tragedia comenzó en la madrugada del jueves, cuando la crecida del Arroyo Colorado provocó el derrumbe de su vivienda y desató una catástrofe que conmovió a toda la provincia.
El cuerpo fue localizado en la zona del Thompson, tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante tres días y del que participaron más de 200 personas. Desde el primer momento intervinieron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Prefectura, Defensa Civil, bomberos, rescatistas y voluntarios.
Las tareas se desplegaron de manera ininterrumpida, con rastrillajes por agua, tierra y aire, en distintos tramos del arroyo y áreas aledañas, en un esfuerzo coordinado que mantuvo en vilo a toda la comunidad.
El temporal yel colapsode la vivienda
Durante la madrugada del jueves, más de 120 milímetros de lluvia cayeron en pocas horas sobre la ciudad. La intensidad del fenómeno provocó anegamientos generalizados, desbordes y el colapso de estructuras cercanas al cauce del arroyo.
La vivienda familiar, ubicada en el denominado “punto cero”, sobre calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, no resistió la presión del agua. En cuestión de segundos, la corriente irrumpió con una fuerza devastadora. El cuerpo de la madre de Kiara, Patricia Mena, fue hallado ese mismo jueves por la tarde, a pocos metros del lugar.
La menor fue localizada en la zona del Thompson.
Vecinos relataron escenas de angustia extrema, con gritos en medio de la oscuridad y el ruido ensordecedor del agua arrasando con todo a su paso. Desde ese instante, la ciudad entera quedó sumida en la incertidumbre.
Tres días de búsquedasin descanso
La búsqueda se inició de inmediato y se extendió por distintos sectores del arroyo, incluyendo el arroyo Las Viejas y zonas cercanas a su desembocadura. Para ampliar el radio de rastrillaje se utilizaron embarcaciones, drones, perros entrenados y un helicóptero.
El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, había señalado que se trabajó “con todos los recursos disponibles, por agua, por tierra y por aire”, en un operativo que no se interrumpió ni de día ni de noche.
Buscan a una madre y a su hija desaparecidas en un arroyo.
Por su parte, el coordinador de Protección Civil, Lucas García, confirmó la llegada de rescatistas especializados provenientes de Córdoba y Santa Fe. “Son equipos que han intervenido en otras catástrofes y aportan una experiencia clave en este tipo de situaciones”, explicó.
Durante los rastrillajes se fueron encontrando pertenencias de la familia, muebles y restos de la vivienda, señales del recorrido que había seguido la corriente. Cada elemento hallado renovaba la esperanza, pero también profundizaba la angustia.