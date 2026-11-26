Desaparición en Corrientes

Caso Loan Peña: declaró Codazzi y ratificó los dichos de Laudelina contra el matrimonio Caillava-Pérez

El polémico abogado fue el principal testigo de la jornada. Aseguró que la tía de Loan estaba “amenazada de muerte” por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.