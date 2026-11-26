El polémico abogado José Alejandro Fernández Codazzi declaró este jueves en el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, quien permanece desaparecido en Corrientes desde el 13 de junio de 2024, ratificó los dichos de Laudelina, tía del menor, sobre la hipótesis del supuesto accidente, y apuntó contra el matrimonio Caillava-Pérez: "Iban alcoholizados".
Caso Loan Peña: declaró Codazzi y ratificó los dichos de Laudelina contra el matrimonio Caillava-Pérez
El polémico abogado fue el principal testigo de la jornada. Aseguró que la tía de Loan estaba “amenazada de muerte” por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.
El letrado fue el principal testigo de la jornada realizada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde consignó: "Con Laudelina hablamos seis o siete veces, había mucha presión periodística. Ella me dijo que fue un accidente, que el nene fue a comer naranjas, se retobó y que cuando regresó se equivocó de camino".
En este sentido y siempre de acuerdo a las palabras de la acusada, mencionó que la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez iban "alcoholizados".
"seguramente no lo vieron" y lo atropellaron: "Hace un relato muy detallado, uno se da cuenta, dice yo escucho un ruido y puedo ver que la camioneta se detiene, ahí lo alzan y lo tiran atrás, abren la caja y lo tira, eso lo hace delante de la hija y creando la situación".
"Me dijo que no me podía dar certeza de cómo estaba el nene, que los ojos estaban blancos, yo interpreto que estaba sin vida. Yo buscaba una teoría del caso mas ajustada para ambos, no me estaba sintiendo cómodo, ella me iba contando a cuenta gotas", agregó.
La reacción de Laudelina en tribunales
Al escuchar el testimonio de su ex abogado, Laudelina estalló en llanto y le gritó "mentiroso", mientras estaba sentada detrás de su defensora Mónica Chirivin.
Codazzi sugirió haber visto "amenazada de muerte" a la tía del niño por Caillava, quien "le dio indicaciones para que siga buscando" y "le dijo que iban a llevar" a Loan "al hospital e iban a llamar a la policía": "Estaba aterrada por una persona poderosa, decía 'le pueden hacer daño a mis hijos'; vuelve, le da el botín, le da la indicación y le hace una amenaza de muerte y le da indicaciones".
"No me dio precisiones de cuando dejó el botín, pero entiendo que esa misma noche, no le pregunté bien, pero sí en una dirección, le dijo a la jueza que ella marcó rompiendo una ramita y en el lugar había un palo plantado. (Antonio Bernardino) Benítez nunca participó de nada, ella lo dejó afuera del todo, no le contó nunca, hasta el día de hoy no le debe haber contado, yo le pregunté", aseguró.
María Belén Russo Cornara, abogada de la familia de Loan, aclaró que Codazzi "no fue un testigo presencial, sino de oídas": "No vio la desaparición ni el supuesto pacto de silencio que mencionó".
Los cuestionamientos de la querella
Según la representante legal de María Noguera y José Peña, padres de Loan, "ninguna afirmación puede considerarse acreditada por su sola enunciación, sino que debe valorarse conforme a su credibilidad, origen y corroboración objetiva".
Al referirse al relato del polémico letrado, precisó que "gran parte de su declaración reproduce manifestaciones que atribuye a Laudelina, quien fue precisamente la persona que introdujo distintas versiones y acusaciones" contra los progenitores del menor y otros familiares.
"Queremos pruebas, no simplemente dichos. Queremos hechos comprobables, no imputaciones que se reproducen sin sustento. La verdad sobre lo ocurrido con Loan todavía permanece oscura, y nuestra responsabilidad como querella es trabajar para esclarecerla, sin permitir que quienes sufren su desaparición sean nuevamente señalados y revictimizados", expresó Russo Cornara.