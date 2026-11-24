El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrida a mediados de 2024, se reanudará este miércoles con las declaraciones de siete testigos, entre ellos cuatro policías y otras personas que participaron de la búsqueda.
Caso Loan: se reanuda el juicio con los testimonios de otros siete testigos
Este miércoles se presentan ante el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Corrientes. Las audiencias comenzarán a las 8.30, mientras que el jueves a la misma hora deberán comparecer otros seis testigos, entre ellos el abogado José Fernández Codazzi, acusado por Laudelina Peña -su ex defendida- de haberla inducido a decir que el menor murió en un accidente.
Fuentes judiciales informaron que se trata de la comisario Viviana Fernández, del policía Fernando Fernández Gauna, el auxiliar José Rosales y la aspirante María Laura Silva.
Nuevas citaciones del tribunal
También fueron convocados por el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Corrientes los testigos Humberto Daniel Suárez, Osvaldo Antonio Avena Mora y Osvaldo Atilio Avena.
Las audiencias comenzarán a las 8.30, mientras que el jueves a la misma hora deberán comparecer otros seis testigos, entre ellos el abogado José Fernández Codazzi, acusado por Laudelina Peña -su ex defendida- de haberla inducido a decir que el menor murió en un accidente.
Los principales sospechosos
La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.
Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.