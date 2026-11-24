Desaparecido en 2024

Caso Loan: se reanuda el juicio con los testimonios de otros siete testigos

Este miércoles se presentan ante el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Corrientes. Las audiencias comenzarán a las 8.30, mientras que el jueves a la misma hora deberán comparecer otros seis testigos, entre ellos el abogado José Fernández Codazzi, acusado por Laudelina Peña -su ex defendida- de haberla inducido a decir que el menor murió en un accidente.