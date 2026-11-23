José Alejandro Fernández Codazzi, quien fue abogado de Laudelina Peña, volvió a sostener que la desaparición de Loan Danilo Peña podría estar relacionada con un accidente. En una entrevista televisiva, el letrado aseguró que su entonces clienta le habría revelado que el cuerpo del nene estaba en una laguna, aunque remarcó que no se había realizado una búsqueda adecuada en ese lugar.
Caso Loan: el exabogado de Laudelina aseguró que el cuerpo del nene estaría en una laguna
Durante una entrevista televisiva, José Alejandro Fernández Codazzi sostuvo que su expupila le habría revelado información sobre el paradero del menor. Los jueces lo convocaron para que amplíe sus dichos en el juicio oral.
Sus declaraciones tuvieron repercusión en el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En ese contexto, los jueces resolvieron convocarlo para el jueves 26 de noviembre, con el objetivo de que explique sus dichos y aporte detalles sobre la información que asegura haber recibido.
La supuesta confesión
Durante la entrevista, Fernández Codazzi reconstruyó las conversaciones que habría mantenido con Laudelina Peña en los primeros días de la investigación. Según su relato, la mujer le habría indicado que Loan se encontraba en una de las lagunas de la zona.
"Me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar", afirmó el abogado.
El exdefensor también insistió en que Laudelina le había contado que el chico sufrió un accidente y que, posteriormente, se habría intentado desviar el rumbo de la investigación. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas materiales que permitan confirmar esa hipótesis ni la supuesta ubicación del cuerpo.
En su exposición, además, mencionó a María Victoria Caillava. De acuerdo con su versión, Laudelina le habría contado que se reunió con ella y que recibió instrucciones sobre dónde plantar el botín de Loan. Incluso sostuvo que su entonces clienta le habría explicado cómo realizó esa maniobra.
Fernández Codazzi también recordó la declaración que Laudelina brindó ante la Fiscalía los días 5 y 6 de julio de 2024, cuando instaló públicamente la hipótesis de un accidente.
"Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente", expresó.
La retractación de Laudelina
La versión que volvió a plantear Fernández Codazzi fue cuestionada por la querella y contrasta con los cambios que tuvo el testimonio de Laudelina durante la investigación.
En un primer momento, la tía de Loan sostuvo que el nene había sufrido un accidente. Sin embargo, tiempo después se retractó de esa explicación y denunció que su entonces abogado la había presionado para que mantuviera ese relato.
Por su parte, Fernández Codazzi responsabilizó a la defensora Mónica Chirivín por los cambios en las negociaciones con la Fiscalía y por la posterior modificación de la declaración de su exclienta.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Carlos Schaefer también puso en duda los dichos del letrado. Señaló que se trata de una versión atribuida a Laudelina, quien posteriormente cambió su testimonio.
Por ese motivo, las nuevas declaraciones del exabogado no representan una prueba concluyente sobre lo ocurrido con el menor ni permiten establecer cuál fue su destino.
La citación del Tribunal Oral Federal
A raíz de la repercusión de sus afirmaciones, el Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió citar a Fernández Codazzi para el jueves 26 de noviembre.
La convocatoria busca que el abogado amplíe su relato ante los jueces y brinde precisiones sobre las supuestas conversaciones que mantuvo con Laudelina. También deberán examinarse las circunstancias en las que habría recibido esa información y los elementos que podrían respaldar la pista de la laguna.
La citación no significa que la Justicia haya confirmado la hipótesis del accidente ni que se haya producido un nuevo hallazgo relacionado con Loan. Se trata de una instancia para que el exdefensor explique formalmente sus declaraciones en el marco del debate oral.