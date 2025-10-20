Rosario: detuvieron al segundo implicado en el homicidio en la costa central
Lo arrestaron en la mañana de este lunes 20 de octubre en la zona oeste. El crimen ocurrió en la madrugada del domingo durante un intento de robo en la zona de la barranca sobre el parque De las Colectividades.
Un hombre de 33 años fue detenido en la mañana de este lunes 20 de octubre en una calle de la zona oeste, en el marco de la investigación por el crimen de Lucas Cicarelli, quien falleció luego de caer a la costa del río, en la zona de la barranca ubicada a la altura de calle Illia al 1700, del parque De las Colectividades, en el centro de Rosario.
Fuentes judiciales y policiales indicaron que el detenido, identificado con las iniciales P. I., fue apresado mientras iba caminando por inmediaciones de calle Garibaldi al 6000, en barrio Moderno. Según voceros, al momento de dar sus datos, brindó información falsa, pero fue rápidamente identificado y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
El hombre, junto al otro detenido un rato después de conocerse el crimen de Lucas Cicarelli, quedó a disposición de la fiscal Agustina Eiris, del equipo fiscal transitorio en violencias altamente lesivas. Ambos esperarán tras las rejas la audiencia imputativa, que se prevé se realizará entre miércoles y jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Lucas Martín Cicarelli, de 30 años, murió durante la madrugada del domingo 19 de octubre, durante un intento de robo. El muchacho estaba con su pareja en la zona de la barranca del río, a la altura de calle Illia al 1700, en el Parque de las Colectividades (costa central de Rosario), a pocas cuadras del museo macro, cuando se le aparecieron dos personas, una de ellas armada.
Los supuestos ladrones le pidieron la entrega de elementos personales, por lo que Lucas comenzó a forcejear con uno de ellos, mientras su pareja aprovechó para darse a la fuga.
Por causas que se tratan de establecer, Lucas cayó de la barranca y quedó tendido sobre unas piedras, a la orilla del río. Cuando fue auxiliado, se constató que había fallecido.
En tanto, integrantes de la Brigada Motorizada que habían acudido al lugar luego de recibir un alerta a través del sistema 911, entrevistaron a la joven y en base a los datos que aportó sobre los agresores, lograron detener a uno de ellos a menos de 200 metros. La persona arrestada tenía en su poder una mochila que al parecer pertenecía a la pareja de la víctima fatal. Fue identificado como Luis Rodrigo F., de 38 años.
