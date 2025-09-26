Tragedia en Maipú

Video: por los fuertes vientos en Mendoza, cayó un árbol sobre un auto y murió la conductora

La mujer circulaba en su vehículo cuando un árbol de gran porte cayó sobre el mismo. Testigos afirmaron que no falleció en el momento. El incidente ocurrió en el marco de una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional por lluvias y fuertes ráfagas en la región.