Video: por los fuertes vientos en Mendoza, cayó un árbol sobre un auto y murió la conductora

Un trágico hecho ocurrió en Maipú este viernes por la tarde cuando una mujer murió aplastada por un árbol cuando estaba adentro de su auto. El incidente ocurrió en calle Rawson, entre Alta Italia y Adolfo Villanueva de la localidad mendocina.
La mujer circulaba en su vehículo cuando un árbol de gran porte cayó sobre el mismo. Testigos afirmaron que no falleció en el momento. El incidente ocurrió en el marco de una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional por lluvias y fuertes ráfagas en la región.
El incidente se produjo a las 17.48 del viernes, cuando un árbol cayó sobre un vehículo. Por el momento, no ha trascendido la identidad de la mujer.
Según fuentes policiales, la mujer circulaba por la zona en su auto cuando el viento derribó un árbol de grandes dimensiones que cayó sobre el vehículo y la aplastó en su interior.
Los primeros en arribar al lugar vieron que la mujer estaba con vida, pero al llegar el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se constató que la víctima había fallecido.
Este suceso ocurre en un marco de advertencias meteorológicas en la región y piden circular con precaución debido a que el mal tiempo se prolongará durante la noche y la madrugada.
Desde temprano, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una alerta amarilla por vientos y una naranja por tormentas en la zona. También se había reportado previamente el incremento de lluvias intensas y granizo pequeño en Fray Luis Beltrán, en La Isla de Maipú.
Asimismo, se registraban lluvias intensas en otras zonas cercanas del departamento, incluyendo Palmira, Los Barriales, San Roque, Barrancas, Rodeo del Medio y Rodríguez Peña. Las intensas precipitaciones también se reportaron en Medrano y Reducción.
