Rige un alerta amarillo por tormentas para Santa Fe y provincias vecinas

El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes que está vigente un alerta amarillo por tormentas para el sábado para la totalidad de la provincia de Santa Fe y gran parte del territorio argentino.
La advertencia del SMN comprende gran parte del territorio argentino. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y, en algunos casos, fuertes vientos.
La advertencia del SMN comprende el área completa de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero y Córdoba – donde incluso en algunas zonas el alerta es “naranja”- y sectores de Misiones, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.
En la provincia de Santa Fe, puntualmente, el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
El área también será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.
En el mismo sentido, el organismo recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
También instó a estar atentos ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
