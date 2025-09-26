#HOY:

Rige un alerta amarillo por tormentas para Santa Fe y provincias vecinas

La advertencia del SMN comprende gran parte del territorio argentino. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y, en algunos casos, fuertes vientos.

En Santa Fe, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm. Foto: Manuel Fabatía
 22:09
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes que está vigente un alerta amarillo por tormentas para el sábado para la totalidad de la provincia de Santa Fe y gran parte del territorio argentino.

El alerta rige para la jornada del sábado 27 de septiembre. Fuente: SMNEl alerta rige para la jornada del sábado 27 de septiembre. Fuente: SMN

La advertencia del SMN comprende el área completa de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero y Córdoba – donde incluso en algunas zonas el alerta es “naranja”- y sectores de Misiones, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.

En Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, puntualmente, el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El área también será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

En el mismo sentido, el organismo recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

También instó a estar atentos ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

CLIMA EXTENDIDO

