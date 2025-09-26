Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por vientos fuertes en varias provincias: ráfagas de hasta 80 km/h

El SMN renovó este jueves las alertas amarillas por vientos fuertes para varias provincias: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.