Alerta amarilla por vientos fuertes en varias provincias: ráfagas de hasta 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional renovó este jueves las alertas amarillas por vientos fuertes para varias provincias: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rio a y Catamarca.
El SMN renovó este jueves las alertas amarillas por vientos fuertes para varias provincias: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.
El Servicio Meteorológico Nacional renovó este jueves las alertas amarillas por vientos fuertes para varias provincias: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rio a y Catamarca.
Según el SMN, hasta la madrugada del viernes 26 se esperan ráfagas del sector norte que podrían superar los 80 km/h.
Luego, desde la noche del viernes, el viento cambiará al sector sur y afectará especialmente al norte de La Pampa, noroeste bonaerense, este de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero.
Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles complicaciones, como asegurar objetos sueltos y conducir con precaución en rutas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.