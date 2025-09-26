#HOY:

Alerta amarilla por vientos fuertes en varias provincias: ráfagas de hasta 80 km/h

El SMN renovó este jueves las alertas amarillas por vientos fuertes para varias provincias: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Fuertes ráfagas de viento continúan afectando a gran parte del país.
 4:55
Por: 

Según el SMN, hasta la madrugada del viernes 26 se esperan ráfagas del sector norte que podrían superar los 80 km/h.

Luego, desde la noche del viernes, el viento cambiará al sector sur y afectará especialmente al norte de La Pampa, noroeste bonaerense, este de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles complicaciones, como asegurar objetos sueltos y conducir con precaución en rutas.

