Un alumno de 18 años fue baleado este miércoles por un compañero de 17 dentro de una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.
Un alumno de 17 años baleó a un compañero dentro del baño de una escuela en La Matanza
La víctima, de 18 años, recibió disparos en el abdomen y un brazo y fue operada. El adolescente señalado como autor quedó demorado y se investiga cómo ingresó el arma.
La víctima sufrió heridas en el abdomen y en uno de sus brazos y fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde ingresó al quirófano.
El ataque ocurrió en un baño
El hecho se produjo en la Escuela N°58, ubicada en la intersección de Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón.
Según la información preliminar, los disparos se produjeron dentro de uno de los baños del establecimiento educativo.
La Policía recibió un llamado al 911 a las 12.56 y un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegó al lugar pocos minutos después.
La víctima ya había sido trasladada
Cuando los efectivos arribaron, el estudiante herido ya había sido llevado por docentes en un vehículo particular hasta un hospital cercano.
Allí recibió las primeras asistencias y posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica.
El arma utilizada sería una pistola calibre .22, que quedó incorporada a la investigación.
El adolescente señalado quedó demorado
El joven de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado mientras avanza la investigación.
Uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores es cómo ingresó el arma de fuego al establecimiento educativo.
También buscan determinar la secuencia exacta de lo ocurrido dentro del baño.
Una versión bajo investigación
Antes de ingresar al quirófano, la víctima habría manifestado ante personal de enfermería que el adolescente que efectuó los disparos era su amigo.
Según ese relato, el arma habría sido exhibida por el joven y los disparos se habrían producido de manera accidental.
Esa versión todavía no fue corroborada y forma parte de las hipótesis que analiza la Justicia.
Interviene la Justicia juvenil
La causa quedó en manos del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza.
Los investigadores deberán analizar testimonios, el arma secuestrada y otros elementos para establecer cómo se produjo el ataque.
También se esperan precisiones sobre el estado de salud del estudiante herido tras la intervención quirúrgica.