Un niño resultó baleado en una pierna en un confuso episodio

Un menor de edad de apenas 4 años fue herido de bala este jueves por la tarde en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, en un confuso episodio que está siendo investigado.
El pequeño le habría dicho a la policía que jugaba con un arma de fuego cuando se le escapó el tiro. Fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde está siendo asistido. Ocurrió durante la tarde de este jueves.
Según trascendió, todo sucedió en una vivienda ubicada en la cuadra de calle Defensa al 8300, en barrio Coronel Dorrego.
Desde allí, familiares trasladaron de urgencia al pequeño hasta el dispensario más cercano, en el cruce de calle Sarmiento y avenida French.
Luego de una atención básica, el niño fue derivado en ambulancia hasta el Hospital Iturraspe, donde continuaron los estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones sufridas.
Algunas versiones indican que el nene le contó a los policías que él mismo se había disparado de manera accidental, cuando jugaba con un arma de fuego.
Las actuaciones fueron comunicadas a la fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que entre otras medidas ordenó la requisa de la vivienda en donde se desencadenó el incidente que pudo terminar en tragedia.
