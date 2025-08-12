Tres menores robaron un auto, chocaron una casa y provocaron un incendio en Villa Soldati

Una persecución terminó en un choque contra una casa y un incendio el 12 de agosto de 2025. Tres menores de entre 16 y 17 años, sospechados de haber robado un automóvil, embistieron una vivienda, desatando un fuego y generando una rápida intervención policial y médica
Huida que termina en desastre urbano
Según fuentes policiales, la Policía de la Ciudad detectó un vehículo con características sospechosas y lo persiguió por varias cuadras hasta Villa Soldati.La persecución concluyó cuando los adolescentes perdieron el control del vehículo y colisionaron contra una casa, provocando un incendio que se propagó rápidamente
La intervención fue inmediata: personal del SAME asistió a los jóvenes y vecinos, quienes presentaban heridas leves y contusiones. No se registraron víctimas fatales, aunque algunos moradores fueron revisados como medida preventiva
Los jovenes fueron llevados al hospital
Heridos y daños materiales
Varias dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar para controlar las llamas, que dañaron la fachada y generaron importantes pérdidas materiales en la vivienda afectada. Afortunadamente, no hubo heridos graves entre los vecinos.
La Fiscalía interviene en la investigación para determinar responsabilidades, incluyendo posibles cargos contra los menores por robo agravado, incendio y daños
Los menores habían robado el auto
El balance hoy es de conmoción, daños materiales y tres adolescentes hospitalizados. El barrio pide mayor control policial y mayor presencia para evitar que hechos de este tipo se repitan.
