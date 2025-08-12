#HOY:

Tres menores robaron un auto, chocaron una casa y provocaron un incendio en Villa Soldati

Una intensa persecución policial terminó en un choque contra una vivienda y un incendio. Tres jóvenes de entre 16 y 17 años fueron hospitalizados y el SAME evaluó a los vecinos afectados.

Trabajaron los bomberos para apagar el fuego
 10:20
Por: 

Una persecución terminó en un choque contra una casa y un incendio el 12 de agosto de 2025. Tres menores de entre 16 y 17 años, sospechados de haber robado un automóvil, embistieron una vivienda, desatando un fuego y generando una rápida intervención policial y médica

Huida que termina en desastre urbano

Según fuentes policiales, la Policía de la Ciudad detectó un vehículo con características sospechosas y lo persiguió por varias cuadras hasta Villa Soldati. La persecución concluyó cuando los adolescentes perdieron el control del vehículo y colisionaron contra una casa, provocando un incendio que se propagó rápidamente

La intervención fue inmediata: personal del SAME asistió a los jóvenes y vecinos, quienes presentaban heridas leves y contusiones. No se registraron víctimas fatales, aunque algunos moradores fueron revisados como medida preventiva

Los jovenes fueron llevados al hospitalLos jovenes fueron llevados al hospital

Heridos y daños materiales

Varias dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar para controlar las llamas, que dañaron la fachada y generaron importantes pérdidas materiales en la vivienda afectada. Afortunadamente, no hubo heridos graves entre los vecinos.

La Fiscalía interviene en la investigación para determinar responsabilidades, incluyendo posibles cargos contra los menores por robo agravado, incendio y daños

Los menores habían robado el autoLos menores habían robado el auto

El balance hoy es de conmoción, daños materiales y tres adolescentes hospitalizados. El barrio pide mayor control policial y mayor presencia para evitar que hechos de este tipo se repitan.

