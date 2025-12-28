Accidente vial

Un Mercedes-Benz Pagoda valuado en USD 180 mil chocó en Panamericana y quedó destruido

Un Mercedes-Benz 230 SL recién restaurado perdió una rueda en plena autopista, fue embestido por otros vehículos y terminó con daños irreparables. El accidente ocurrió a la altura del Camino del Buen Ayre y generó conmoción entre fanáticos de autos clásicos.