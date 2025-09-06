Un operativo contra el microtráfico en Esperanza terminó con dos detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un procedimiento contra el microtráfico de estupefacientes en la ciudad de Esperanza, detuvo a dos sospechosos y secuestró marihuana y cocaína.
Los investigadores incautaron marihuana, cocaína y otros elementos para corte y fraccionamiento.
El operativo se dio en el marco de una causa por tenencia simple con fines de comercialización de narcóticos.
En un comunicado, se destaca que “la investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General en el marco de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su plan de persecución penal”.
Dirigido por el fiscal Alejandro Benítez, luego de distintas tareas de inteligencia, pesonal de la PDI identificó como principal sospechoso a un sujeto cuyas iniciales son NAM. Asimismo, estableció su vínculo con un presunto colaborador: AML.
Con apoyo de grupos de irrupción, los detectives allanaron domicilios en calle Cullen al 200 e Ing. Gadda al 1700.
Así, se pudo secuestrar elementos de sumo interés para la causa: 10 gramos de cocaína, 127 gramos de marihuana, 20 plantas de cannabis, artículos utilizados para “corte y fraccionamiento”, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares, dos computadoras, más de $1.600.000 y U$S 400.
Los sospechosos fueron aprehendidos y puestos a disposición del MPA.
