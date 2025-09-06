#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Departamento Las Colonias

Un operativo contra el microtráfico en Esperanza terminó con dos detenidos

Los investigadores incautaron marihuana, cocaína y otros elementos para corte y fraccionamiento.

Los allanamientos se realizaron sin incidentes. Foto: El Litoral
 16:51
Por: 

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un procedimiento contra el microtráfico de estupefacientes en la ciudad de Esperanza, detuvo a dos sospechosos y secuestró marihuana y cocaína.

El operativo se dio en el marco de una causa por tenencia simple con fines de comercialización de narcóticos.

En un comunicado, se destaca que “la investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General en el marco de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su plan de persecución penal”.

Dirigido por el fiscal Alejandro Benítez, luego de distintas tareas de inteligencia, pesonal de la PDI identificó como principal sospechoso a un sujeto cuyas iniciales son NAM. Asimismo, estableció su vínculo con un presunto colaborador: AML.

Además de cocaína y marihuana, fueron incautadas varias plantas de cannabis. Foto: El LitoralAdemás de cocaína y marihuana, fueron incautadas varias plantas de cannabis. Foto: El Litoral

Irrupciones

Con apoyo de grupos de irrupción, los detectives allanaron domicilios en calle Cullen al 200 e Ing. Gadda al 1700.

Así, se pudo secuestrar elementos de sumo interés para la causa: 10 gramos de cocaína, 127 gramos de marihuana, 20 plantas de cannabis, artículos utilizados para “corte y fraccionamiento”, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares, dos computadoras, más de $1.600.000 y U$S 400.

Los sospechosos fueron aprehendidos y puestos a disposición del MPA.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
PDI
Esperanza
Narcotráfico

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro