En Ruta Nacional N° 11

Millones de pesos y cigarrillos de contrabando incautados en un operativo en el norte santafesino

Gendarmería descubrió el cargamento ilegal en un control de rutina, a la altura del paraje El Timbó, en el departamento General Obligado. Se investiga una presunta maniobra vinculada al lavado de activos.