Millones de pesos y cigarrillos de contrabando incautados en un operativo en el norte santafesino

Un importante operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional en el norte de la provincia de Santa Fe permitió el secuestro de más de 22 millones de pesos en efectivo, cigarrillos de contrabando, mercadería variada y dispositivos electrónicos.
Gendarmería descubrió el cargamento ilegal en un control de rutina, a la altura del paraje El Timbó, en el departamento General Obligado. Se investiga una presunta maniobra vinculada al lavado de activos.
El procedimiento, informado por la fuerza nacional en la mañana del viernes 6 de septiembre, se realizó sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 797, en la zona del paraje El Timbó, departamento General Obligado.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección Seguridad Vial “Avellaneda”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “San Justo”, quienes al inspeccionar un camión perteneciente a una empresa de transporte de cargas generales, detectaron irregularidades en la documentación presentada.
Durante el control, los gendarmes observaron varios bultos embalados en bolsas negras que no figuraban en el remito.
Con autorización del juez interviniente, se procedió a la apertura de los mismos, hallando en su interior una importante suma de dinero en efectivo, 151 cajas de cigarrillos de distintas marcas sin aval legal, 13 cajas con productos del rubro almacén, además de una notebook, una tablet y un teléfono celular.
Según informaron fuentes oficiales, el valor total de lo secuestrado asciende a 97.625.500 pesos, de los cuales 22.625.500 corresponden al dinero en efectivo y 75 millones al valor estimado del resto de los elementos incautados, incluyendo el camión.
El conductor del transporte quedó supeditado a la causa, que se encuentra en manos de la Fiscalía Descentralizada de Reconquista, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 27.739 de Lavado de Activos.
