Prisión preventiva para el acusado de tirar bombas molotov frente al Congreso

El hombre acusado de lanzar bombas molotov frente al Congreso el 11 de febrero, durante un enfrentamiento con efectivos en el marco del debate por la reforma laboral, permanecerá en prisión preventiva. La medida fue impulsada por la Unidad Fiscal de Flagrancia Este de la Ciudad pocos días después de su detención en General Rodríguez.
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La decisión fue tomada por el Juzgado PCyF N°6, a cargo del juez Gonzalo Rua, quien evaluó el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación. El acusado contaba con antecedentes penales por robo y, al momento de los ataques, utilizó casco y máscara para dificultar su identificación.
Elementos incautados y allanamiento
Durante la detención, el hombre llevaba una mochila con un bidón de líquido combustible, parte de la ropa utilizada durante los ataques, dos celulares y numerosos panfletos políticos.
Posteriormente, se allanó su domicilio, donde se encontraron bidones con líquido inflamable, ropa, cascos, carteles de marchas, computadoras y otros elementos relevantes para la causa.
Por el mismo hecho, un quinto imputado fue detenido tras la investigación de los fiscales auxiliares Malena Mercuriali y Mariano Camblong de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este. En total, cinco personas permanecen presas, imputadas por fabricación, tenencia y uso de material explosivo e inflamable, intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad.