Clientes debieron evacuar un bar de bulevar por una amenaza de bomba

Los clientes de un conocido bar de bulevar Gálvez de la ciudad de Santa Fe que este sábado por la madrugada tomaban algo en el local fueron evacuados de urgencia cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado anónimo que alertaba alertaba sobre una bomba adentro del local.
La amenaza de un atentado encendió todas las alarmas y móviles de distintas fuerzas de la Unidad Regional I se dirigieron al lugar para poner a salvo a toda la gente, de manera preventiva.
Especialistas
Se trataba del bar Okcidenta, adonde también arribó personal de la Brigada de Explosivos.
Los especialistas fueron minuciosos. Inspeccionaron la vereda, el hall central, la barra de tragos, la cocina, el vestuario, el primer piso (donde hay otra barra), el segundo piso (pista de baile).
Cuando pudieron cerciorarse de que todo estaba en orden, los uniformados le llevaron tranquilidad a la encargada, una joven de 22 años, y el comercio pudo volver a prestar servicio.
Durante el operativo, se realizó un corte en el tránsito para resguardar la zona.