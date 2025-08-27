Por la denuncia de Salud

El MPA toma declaraciones testimoniales por la desaparición de 68 ampollas de fentanilo en Santa Fe

El fiscal regional Jorge Nessier confirmó que la investigación se encuentra a cargo de la fiscal Rosana Peresin, quien dispuso las primeras medidas para preservar evidencia clave. El faltante se habría producido entre el lunes 18 y el martes 19 de agosto.