Un grave episodio de violencia conmocionó en la tarde de este sábado a la localidad de Murphy, donde un hombre de 61 años murió y una mujer resultó herida, en un hecho que, de manera preliminar, fue calificado como tentativa de femicidio seguida de suicidio.
Murphy: investigan un violento hecho que terminó con un hombre muerto y una mujer herida
Ocurrió este sábado por la tarde en un domicilio de calle Córdoba al 300. La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
Por el momento, la información oficial difundida sobre lo ocurrido es escasa, ya que la investigación se encuentra en sus primeras horas y bajo estricta preservación de elementos de prueba. De todos modos, fuentes consultadas indicaron que el hecho se registró a última hora de la tarde de este sábado.
Según los primeros datos recolectados, el hombre se habría presentado en el lugar de trabajo de la mujer, su ex pareja, ubicado en calle Córdoba al 300. Allí, por causas que son materia de investigación, le habría disparado con una escopeta, provocándole una herida en una mano.
Siempre de acuerdo a la reconstrucción preliminar, el agresor habría creído que le había causado una lesión de extrema gravedad a la víctima y, en ese contexto, decidió quitarse la vida con un arma de fuego.
La mujer sobrevivió al ataque y recibió asistencia médica, mientras que en el lugar trabajaron las fuerzas correspondientes para preservar la escena y avanzar con las pericias.
La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien lleva adelante las actuaciones para determinar con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias que rodearon el caso.