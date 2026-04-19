Aldo Marcelo Lorenz fue condenado a 12 años de prisión como autor de la tentativa de femicidio de su expareja, cometida en la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe: 12 años de prisión por intentar matar a su expareja a mazazos
Aldo Marcelo Lorenz atacó a la víctima con una maza de albañil en julio de 2024, en una vivienda ubicada en el barrio Abasto de la capital provincial. Reconoció su culpabilidad.
La sentencia fue dispuesta por la jueza Susana Luna, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. La fiscal Vivian Galeano representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) ante la magistrada.
Por su parte, la víctima participó de la audiencia en la que se ordenó la condena y expresó su conformidad con la decisión de realizar un juicio abreviado. En ese marco, la mujer que sufrió el ataque también manifestó que está de acuerdo con el monto de la pena impuesta a Lorenz.
Maza de albañil
Galeano sostuvo que “el lunes 29 de julio de 2024 alrededor de las 19:00, el condenado trató de quitarle la vida a su expareja mientras estaban en una vivienda ubicada en el barrio Abasto de la ciudad de Santa Fe, donde ella residía”.
“Luego de una discusión, Lorenz agredió a la víctima con una maza de albañil que estaba en el domicilio”, señaló la fiscal. “Con la intención de matarla, le dio al menos cinco golpes con la herramienta”, remarcó.
Según planteó la funcionaria del MPA, “el atacante no pudo concretar su objetivo delictivo porque una hija que tiene en común con su expareja intervino para defender a su madre”. Al respecto, precisó que “esa niña luego pidió ayuda a otra familiar que se comunicó con la Central de Emergencias 911 para solicitar presencia policial”.
Asimismo, Galeano indicó que “momentos más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al domicilio y advirtieron que la persona atacada estaba herida en diferentes partes de su cuerpo”. En tal sentido, valoró que “los uniformados convocaron entonces a una unidad sanitaria que trasladó a la mujer hasta el hospital José María Cullen”.
La condena
Lorenz, actualmente de 38 años, fue condenado como autor de una “tentativa de homicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género (femicidio)”.
Junto con su abogado defensor, el condenado reconoció su responsabilidad penal por el ilícito que le había atribuido el MPA y aceptó la pena a 12 años de prisión que recibió y la modalidad del juicio.