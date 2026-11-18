Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de un auto en la zona sur de Rosario. El crimen ocurrió poco después de la 1AM de este miércoles 18 en inmediaciones de Buenos Aires y Gutiérrez, a metros del Museo del Deporte y del Centro Acuático que se inauguró para los juegos suramericanos.
Rosario: hallan asesinado a un joven dentro de un auto a metros del Museo del Deporte
El crimen ocurrió durante la madrugada de este miércoles 18 en una esquina de barrio Las Heras. El cuerpo tenía un disparo en el cráneo.
Fuentes policiales señalaron que a esa hora se atendió al menos un llamado en la central 911 en el cual se avisaba que había una persona herida de arma de fuego, dentro de un auto que estaba estacionado por calle Gutiérrez.
A los pocos minutos llegó hasta el lugar personal del Comando Radioeléctrico, y vio un automóvil Peugeot 308 de color gris oscuro con una de sus puertas abiertas y en su interior a una persona aparentemente sin signos vitales.
Los uniformados pidieron asistencia al Sies y un rato más tarde, personal médico constató el fallecimiento como consecuencia de una herida de arma de fuego en el cráneo.
La víctima fue identificada como Agustín Nicolás Z., de 21 años. Según dijeron los uniformados, cuando llegaron en el patrullero, al menos dos personas que estaban con Agustín dentro del auto salieron corriendo y no fueron apresados.
Es el quinto homicidio que se registra en el mes de noviembre y el número 79 en lo que va del año en el departamento Rosario.