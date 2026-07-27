“Es un escándalo jurídico”

Nahir Galarza solicitó revisar su condena a prisión perpetua

El abogado de la joven entrerriana condenada por homicidio sostuvo que “discutirá” el agravante del vínculo. Se basó en el amparo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos para realizar la solicitud.