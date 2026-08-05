Apelación de la preliminar

Nueva instancia judicial en la causa por la compra de armas para la Policía de Santa Fe

Se celebrará este viernes una audiencia para revisar los recursos interpuestos por la fiscalía, la querella y las defensas contra la resolución que cerró la etapa preliminar del proceso que tiene al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, en el centro de la escena. La investigación analiza un presunto direccionamiento de la licitación pública para adquirir armamento destinado a la fuerza provincial.