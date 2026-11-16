Tragedia

Un hombre murió tras sufrir convulsiones y ser atacado por un pitbull en Buenos Aires

La víctima tenía 38 años y fue encontrada sin vida en una vivienda de Los Polvorines. Según el testimonio de su pareja, el perro lo mordió después de que cayera al suelo durante un episodio convulsivo. La Justicia investiga cuál fue la causa del fallecimiento.