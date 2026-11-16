Un hombre de 38 años murió en una vivienda de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, luego de sufrir un episodio de convulsiones y ser atacado por un perro de raza pitbull.
Un hombre murió tras sufrir convulsiones y ser atacado por un pitbull en Buenos Aires
La víctima tenía 38 años y fue encontrada sin vida en una vivienda de Los Polvorines. Según el testimonio de su pareja, el perro lo mordió después de que cayera al suelo durante un episodio convulsivo. La Justicia investiga cuál fue la causa del fallecimiento.
El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre y la investigación judicial busca establecer si las heridas provocadas por el animal tuvieron relación directa con su muerte o si el episodio de salud previo influyó en el desenlace.
La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rasgido. Su pareja, una mujer de 36 años, fue quien dio aviso a la Policía y relató cómo se habría desencadenado la situación dentro de la casa ubicada en la calle Darragueira al 2800.
Qué ocurrió en la vivienda de Los Polvorines
De acuerdo con la información publicada por La Nación, efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas llegaron al domicilio durante la madrugada, después de recibir un aviso sobre una persona fallecida.
Al ingresar, encontraron el cuerpo de Rasgido con lesiones visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo. También había manchas de sangre en distintos sectores del lugar.
Ante los policías, la mujer explicó que ambos estaban en la vivienda cuando el hombre comenzó a convulsionar. Según su declaración, se trató de un episodio similar a una crisis epiléptica que provocó que cayera al suelo. En ese momento, el perro comenzó a morderlo en la cara y en otras zonas del cuerpo.
Los registros del servicio de emergencias indican que una ambulancia fue enviada al lugar cerca de las 00.57, luego de que se alertara sobre un hombre con una mordedura de perro en la zona del cuello.
El personal médico también revisó a la pareja de la víctima, que presentaba una escoriación leve en uno de sus codos. Según el informe, estaba consciente, orientada y con signos vitales dentro de los parámetros normales, por lo que permaneció en el domicilio.
La Justicia busca establecer la causa de la muerte
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte. Personal policial preservó la escena para facilitar el trabajo de los peritos.
Por el momento, no se determinó si Rasgido murió como consecuencia de las mordeduras, del episodio convulsivo o de otros factores. Esa conclusión dependerá de los estudios y las pericias que se realicen.
El caso se conoció días después de otro episodio bajo investigación en Mendoza. Allí, una mujer de 88 años fue encontrada muerta en su vivienda de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, con lesiones que inicialmente fueron consideradas compatibles con mordeduras de un perro. En ese hecho, también se investigaba la posible intervención de un pitbull.
En ambos casos, las circunstancias del fallecimiento deben ser establecidas a partir de las actuaciones judiciales y los resultados periciales.