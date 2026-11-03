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Hallaron muerta a una mujer de 88 años en su casa y sospechan que la atacó su pitbull

La víctima fue encontrada por su hijo en una vivienda de Luján de Cuyo. Presentaba múltiples heridas compatibles con mordeduras. La Justicia espera los resultados de la autopsia para establecer si el animal provocó su muerte o la atacó después del fallecimiento.

La víctima fue encontrada por su hijo en una vivienda de Luján de Cuyo.La víctima fue encontrada por su hijo en una vivienda de Luján de Cuyo.
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Una mujer de 88 años fue encontrada muerta en su vivienda de Chacras de Coria, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo. El cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con mordeduras de un perro y los investigadores analizan si el animal, un pitbull que se encontraba en la propiedad, tuvo participación directa en el fallecimiento.

El hallazgo ocurrió este lunes, minutos antes de las 14, cuando el hijo de la mujer regresó a la casa después de cumplir con su jornada laboral. Al ingresar, encontró a su madre tendida en el suelo, con el rostro ensangrentado y distintas heridas en el cuerpo.

Ante la situación, el hombre se comunicó con el servicio de emergencias 911 para solicitar asistencia médica y policial. Poco después llegaron efectivos de la Comisaría 47ª y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los profesionales que intervinieron constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales. A partir de ese momento se puso en marcha un procedimiento judicial para determinar las circunstancias de la muerte y establecer cómo se produjeron las lesiones.

El episodio ocurrió en una vivienda de Villa DoloresLas heridas que presentaba la víctima fueron consecuencia de un ataque del perro

Qué investiga la Justicia sobre la muerte de la mujer

La principal incógnita de la investigación es establecer si las heridas que presentaba la víctima fueron consecuencia de un ataque del perro y, en ese caso, si las mordeduras provocaron su fallecimiento.

Los primeros indicios orientaron la pesquisa hacia la posible intervención del pitbull que se encontraba dentro de la propiedad. Sin embargo, los investigadores todavía no pudieron establecer la secuencia exacta de los acontecimientos.

Una de las hipótesis que se analiza es que el animal haya atacado a la mujer cuando todavía estaba con vida y que las lesiones hayan sido determinantes en su muerte. La otra posibilidad es que la víctima haya fallecido por otra causa y que el perro la haya mordido posteriormente.

Para esclarecer este punto, la Fiscalía aguarda los resultados de los estudios forenses, que permitirán determinar si las lesiones fueron anteriores o posteriores al fallecimiento y establecer la causa de muerte.

La diferencia es central para la investigación, ya que la presencia de mordeduras en el cuerpo no permite establecer por sí sola que el ataque haya sido el motivo del deceso.

El hecho se produjo dentro de una viviendaLos primeros indicios orientaron la pesquisa hacia la posible intervención del pitbull

Pericias en la vivienda y búsqueda de pruebas

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, distintas dependencias policiales trabajaron en el domicilio para reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Personal de Policía Científica realizó una inspección ocular y relevó rastros en la propiedad. También participaron efectivos de la Policía Rural y de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Luján de Cuyo.

Las tareas estuvieron orientadas a examinar el lugar, analizar las lesiones de la víctima y obtener información que permita establecer qué sucedió antes de que su hijo encontrara el cuerpo.

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Además de los resultados de la autopsia, los investigadores deberán reconstruir las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y determinar cuál fue la intervención del animal.

Hasta el momento, no se difundió una conclusión oficial sobre la mecánica del episodio ni se confirmó que el pitbull haya causado la muerte de la mujer.

La investigación continúa bajo intervención judicial y los resultados de las pericias serán determinantes para establecer si existió un ataque fatal o si las mordeduras se produjeron cuando la víctima ya había fallecido.

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