En Mendoza

Hallaron muerta a una mujer de 88 años en su casa y sospechan que la atacó su pitbull

La víctima fue encontrada por su hijo en una vivienda de Luján de Cuyo. Presentaba múltiples heridas compatibles con mordeduras. La Justicia espera los resultados de la autopsia para establecer si el animal provocó su muerte o la atacó después del fallecimiento.