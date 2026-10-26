Una niña de dos años sufrió heridas graves tras ser atacada por un perro de raza pitbull en una vivienda de la ciudad de San Francisco, en el interior de la provincia de Córdoba. Por la gravedad de las lesiones en el rostro y el cráneo, la pequeña debió ser trasladada a la ciudad de Santa Fe para recibir atención médica especializada.
Una nena de 2 años fue atacada por un pitbull en Córdoba
La niña sufrió heridas en el rostro y el cráneo mientras se encontraba en la vivienda de una vecina en San Francisco. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital de Niños Orlando Alassia. La Fiscalía ordenó el secuestro del animal.
El episodio ocurrió durante la mañana del domingo en un domicilio de la calle San Francisco de Asís, ubicado en las inmediaciones de la casa de la víctima. Según el relato de su padre, la niña había ingresado a la vivienda de una vecina cuando se produjo el ataque.
La pequeña recibió asistencia médica inicial en San Francisco. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital de Niños Orlando Alassia, uno de los centros pediátricos de referencia de la capital santafesina.
Las circunstancias en las que se produjo el episodio son materia de investigación. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la evolución de la niña ni sobre su estado de salud tras el traslado.
Cómo ocurrió el ataque
De acuerdo con la información publicada por medios cordobeses y reproducida por Clarín, el padre de la pequeña indicó que el ataque ocurrió dentro de la casa de una vecina, donde se encontraba el perro.
Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, entrevistaron a una mujer de 64 años que se encontraba en el lugar. Según el relato que brindó a los agentes, la niña habría ingresado a uno de los dormitorios de la vivienda y fue allí donde se produjo el ataque del animal.
La información disponible no permite establecer con precisión cómo se desencadenó el episodio ni cuáles fueron las circunstancias previas al contacto entre la niña y el perro.
Tras el hecho, la menor fue asistida en un centro de salud de San Francisco. Las lesiones que presentaba en el rostro y el cráneo motivaron su traslado a Santa Fe, donde quedó bajo atención médica especializada.
La intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades policiales permitió iniciar las actuaciones correspondientes para reconstruir lo sucedido.
Por el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni se difundieron nuevos detalles sobre el contexto en el que ocurrió el ataque.
La Fiscalía ordenó el secuestro del perro
La Fiscalía que interviene en el caso dispuso el secuestro del animal mientras avanza la investigación para determinar cómo se produjo el ataque y establecer las circunstancias del hecho.
La medida busca permitir las actuaciones correspondientes sobre el perro involucrado. Hasta la información publicada por los medios consultados, no se habían comunicado conclusiones definitivas sobre las responsabilidades ni sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.
El caso se suma a otros episodios recientes de ataques de perros a niños registrados en distintas localidades del país.
En septiembre, una niña de dos años sufrió lesiones graves en el rostro tras ser atacada por un perro de la familia en San Miguel de Tucumán. Según el relato de su abuela, el episodio ocurrió en una vivienda cuando la pequeña se acercó al animal.
En octubre, otro hecho se registró en el partido bonaerense de Moreno, donde un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro de la misma raza. En ese caso, la mujer que estaba a cargo del menor quedó detenida, acusada de homicidio culposo, según informó Clarín.
Aunque se trata de episodios diferentes, los casos volvieron a poner en discusión las medidas de prevención necesarias para evitar ataques de animales a menores, especialmente en ámbitos domésticos.
En el caso ocurrido en San Francisco, la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias del ataque, mientras que la niña fue trasladada a Santa Fe para recibir atención médica de mayor complejidad.