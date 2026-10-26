La trasladaron a Santa Fe

Una nena de 2 años fue atacada por un pitbull en Córdoba

La niña sufrió heridas en el rostro y el cráneo mientras se encontraba en la vivienda de una vecina en San Francisco. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital de Niños Orlando Alassia. La Fiscalía ordenó el secuestro del animal.