Un hombre de 33 años quedó detenido luego de ser acusado de asesinar a su hermano de 24 durante una pelea familiar ocurrida en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes.
Se entregó tras matar a su hermano de una puñalada durante una pelea en Corrientes
El sospechoso quedó detenido tras el ataque con un cuchillo tipo carnicero. La víctima, de 24 años, falleció luego de ser trasladada de urgencia a un hospital de la zona.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre el Pasaje Benítez, una zona donde, según informaron medios locales, suelen registrarse conflictos y enfrentamientos entre vecinos. Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una nueva discusión dentro del domicilio.
Pelea entre hermanos
Cuando los efectivos de la Comisaría Primera llegaron al lugar, encontraron al presunto agresor, identificado como Jorge Antonio Piris, en la puerta de la vivienda.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el hombre habría reconocido ante los policías que había atacado a su hermano. Por ese motivo, fue detenido de inmediato.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un cuchillo tipo carnicero con mango blanco y hoja desgastada, que presentaba manchas de sangre y que habría sido utilizado durante el ataque.
La víctima murió en el hospital
A pocos metros del ingreso de la casa, los policías encontraron a Gabriel Orlando Piris, de 24 años, tendido en el suelo con una herida de gravedad en el pecho.
Debido a la situación, solicitaron asistencia médica y el joven fue trasladado de urgencia al área de terapia intensiva del hospital San José.
El médico policial Carlos Vizcaíno indicó que las lesiones eran de carácter reservado. Sin embargo, pese a la atención recibida, la víctima murió poco después de su ingreso al centro de salud.
La investigación
Luego de confirmarse el fallecimiento, el fiscal de turno Facundo Alfredo Sotelo ordenó la detención del acusado y el secuestro del arma que habría sido utilizada en el ataque.
Además, se dispuso la realización de peritajes en la escena del hecho con el objetivo de reunir pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido.
La Justicia también solicitó una autopsia sobre el cuerpo de la víctima para incorporar nuevos elementos a la investigación y avanzar en el esclarecimiento del crimen.