Piedrazos, amenazas de “te voy electrocutar” a su expareja que luego se repitieron ante la policía, y atrincheramiento en un domicilio de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Estos hechos fueron ventilados durante la audiencia en la que Leandro Ledesma quedó en prisión preventiva.
Preso por amenazar con electrocutar a su expareja y atrincherarse
La mujer lo denunció por haber tirado piedras a su domicilio y amenazarla de muerte. Cuando la policía intervino, el hombre se resistió violentamente al arresto.
Este martes, el juez penal Luis Octavio Silva dictó la cautelar de máxima para el santafesino por pedido del fiscal Marcelo Nessier, quien previamente atribuyó a Ledesma la autoría de los delitos de “daños”, “amenazas en contexto de violencia de género”, “resistencia a la autoridad”, “tenencia ilegítima de arma de fuego” y “tenencia ilegítima de material estupefaciente”.
La resolución judicial se dio en un contexto de debate sobre la actuación del Comando Radioeléctrico en la vivienda del imputado. El defensor público Nicolás Mosconi planteó la ilegalidad de los procedimientos realizados en la propiedad de su pupilo, cuestionando la falta de garantías constitucionales durante los ingresos policiales realizados el pasado 16 de julio.
Al resolver la controversia, el juez Silva validó el primer ingreso policial por haberse realizado bajo la figura de flagrancia ante el atrincheramiento y la resistencia del sujeto. No obstante, el magistrado dio la razón a la defensa respecto a un segundo procedimiento posterior, declarando su ilegalidad.
Por este motivo, los 831 gramos de marihuana que habían sido secuestrados en esa instancia no podrán ser utilizados como evidencia válida en el legajo.
Piedrazos y amenazas
Los hechos que motivaron la detención de Ledesma se originaron durante la madrugada del 16 de julio en inmediaciones de Pasaje Paraná al 6600. Según la atribución delictiva, alrededor de las 2 el imputado se presentó en la vivienda de su expareja y comenzó a arrojar piedras que dañaron un tanque de agua e instalaciones eléctricas.
Se denunció que en ese momento él profirió amenazas de muerte contra la mujer, insultándola y advirtiéndole: "Te voy a matar. Te voy a electrocutar".
Pocas horas después, cerca de las 6, el imputado regresó al domicilio de la víctima para continuar con el ataque de piedras, lo que motivó un llamado a la central de emergencias 911. Ante la llegada de los uniformados, Ledesma se retiró hacia su propia vivienda, ubicada a pocos metros, donde se encerró y se negó a acatar las órdenes de las autoridades.
Atrincherado
La fiscalía explicó que el imputado desafió al personal policial advirtiendo que si ingresaban "iba a electrificar la puerta" y que los "iba a matar y dejar paralíticos" a tiros. Tras 40 minutos de negociaciones infructuosas, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) irrumpió en el inmueble para proceder a su aprehensión.
En ese primer procedimiento, validado por el juez Silva, se halló una escopeta calibre 28 sin marca visible, de la cual Ledesma no poseía autorización legal.
Pese a la exclusión de la prueba estupefaciente por las irregularidades en el segundo registro, en el que se secuestraron 831 gramos de marihuana distribuidos en frascos, la contundencia de las evidencias reunidas hasta el momento, sumadas a los riesgos procesales latentes, fundamentaron la aplicación de la prisión preventiva.
Ledesma seguirá tras las rejas mientras el proceso avanza.