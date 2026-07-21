Juicio abreviado

"Te voy a matar y te voy a quemar la panadería": la amenaza que terminó en una condena

Un hombre de 46 años recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por tres hechos cometidos entre abril y mayo de 2025 en el norte de la ciudad de Santa Fe. Además, fue declarado reincidente.