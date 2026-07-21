Un hombre de 46 años fue condenado este martes a tres años de prisión de cumplimiento efectivo al ser hallado responsable de tres hechos delictivos cometidos en el barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe entre abril y mayo del año pasado. La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales locales, donde además se dispuso su declaración de reincidencia.
"Te voy a matar y te voy a quemar la panadería": la amenaza que terminó en una condena
Un hombre de 46 años recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por tres hechos cometidos entre abril y mayo de 2025 en el norte de la ciudad de Santa Fe. Además, fue declarado reincidente.
La audiencia se realizó en la Sala 8 del subsuelo de los tribunales santafesinos y estuvo presidida por el juez Sergio Carraro, quien admitió el acuerdo alcanzado entre las partes y ordenó la remisión de la carpeta judicial a la Unidad de Ejecución Penal.
El condenado, José Carlos Peloso, participó de manera remota desde su lugar de detención y fue asistido por el abogado defensor Martín Peón.
Por el Ministerio Público de la Acusación intervino la fiscal María Lucila Nuzzo, en representación de su colega María Gabriela Arri, quien fue la encargada de exponer los términos del acuerdo, los hechos atribuidos, sus calificaciones legales y la evidencia reunida durante la investigación.
Una moto y dos amenazas
El primero de los episodios ocurrió el 14 de abril de 2025. Según la acusación, Peloso intentó sustraer una motocicleta Guerrero Trip que se encontraba estacionada sobre calle Castelli al 4900 y que no contaba con medidas de seguridad.
El acusado trasladaba el rodado caminando cuando fue interceptado por efectivos del Comando Radioeléctrico en inmediaciones de Hernandarias al 5300, por lo que el hurto no llegó a consumarse.
Poco más de un mes después, el 20 de mayo, el hombre volvió a ser protagonista de un hecho delictivo en la misma cuadra. En esa oportunidad amenazó con un arma al propietario de una panadería, a quien le advirtió: "Te voy a matar y te voy a quemar la panadería".
Al día siguiente regresó al comercio y reiteró las amenazas. Durante ese segundo episodio también lanzó una patada contra la vidriera del local, provocando la rotura de uno de los cristales.
Las agresiones quedaron registradas por las cámaras de seguridad privadas del comercio, cuyas imágenes fueron incorporadas a la investigación como parte de la prueba reunida por la Fiscalía.
La condena
Como resultado del acuerdo abreviado, Peloso fue condenado como autor de los delitos de tentativa de hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública, amenazas coactivas calificadas por el empleo de arma y amenazas coactivas en concurso con daño.
Durante la audiencia, la fiscal Nuzzo también informó que el imputado registraba antecedentes penales y que ya había sido declarado reincidente en una condena anterior, circunstancia que motivó un nuevo pronunciamiento en ese sentido.
Tras analizar el acuerdo, el juez Carraro declaró su admisibilidad, impuso la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, volvió a declarar reincidente a Peloso y dispuso que las actuaciones sean remitidas a la Unidad de Ejecución Penal para el cumplimiento de la sentencia.