A nueve años de prisión fue condenado un hombre de 61 años tras haber sido hallado culpable de abusar sexualmente de su nieta menor de edad en Santo Tomé, ciudad del departamento santafesino La Capital.
Condenaron a un abuelo que abusó sexualmente de su nieta en Santo Tomé
Los ataques se producían cuando la menor de edad, que cursaba los estudios primarios, visitaba la casa del agresor, que hoy tiene 61 años.
El fallo fue dictado por la jueza Cecilia Labanca en el marco de un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La acusación fue sostenida por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Tras conocerse la resolución, la funcionaria judicial valoró que la magistrada dio por acreditados los hechos delictivos imputados y adelantó que aguardarán los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir.
Entorno familiar
Según precisó la fiscal Moser Ferro durante el debate, los hechos ocurrieron entre 2022 y el año pasado en un inmueble del barrio Las Vegas de Santo Tomé, donde el acusado residía junto a su pareja.
En aquel momento, la víctima transitaba los primeros años de la escuela primaria.
El condenado se aprovechaba de los momentos en que la niña asistía a su vivienda para cometer los abusos.
Para garantizar su impunidad y evitar que la menor hablara, recurría a amenazas y manipulación psicológica: el agresor le advertía a la niña que si revelaba lo sucedido, él iría a la cárcel y su abuela —pareja del acusado— moriría al quedar sin nadie que la cuidara.
Resguardo
El tribunal encontró al imputado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por la guarda y por el vínculo.
Con el objetivo de resguardar la identidad de la niña y evitar su revictimización —dado que comparte el mismo apellido que su agresor—, las autoridades judiciales informaron únicamente las iniciales del condenado: C.A.P.