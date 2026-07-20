Un vecino de barrio Santa Rosa de Lima, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, fue blanco de un robo este lunes pero todo terminó “bien” gracias a la intervención de una patrulla del Comando Radioeléctrico.
Le robó un parlante a un vecino jubilado en Santa Fe pero no llegó lejos
Una patrulla del Comando Radioeléctrico actuó rápido y detuvo al responsable. También recuperó el artefacto que había sido sustraído y que fue devuelto a su propietario.
La secuencia se inició cuando un hombre que transitaba por el lugar interceptó a los uniformados para denunciar el delito que recién se había consumado.
Según el testigo, dos sujetos escapaban a toda velocidad a pie por Pasaje Donnet con rumbo al oeste y llevaban consigo un parlante que acababan de sustraer a un hombre de 66 años.
Con la descripción aportada, los efectivos salieron tras los pasos de los sospechosos y dieron con ellos cuando escapaban con el equipo musical, entre calles Padre Quiroga y Azopardo.
Arresto
Al escuchar la orden de alto impartida por el personal policial, la dupla intentó escabullirse, corriendo en distintas direcciones.
Uno de los sospechosos logró escapar a pie por las arterias linderas. Pero su cómplice, un hombre de 30 años, fue reducido y esposado.
En el lugar, la policía procedió al secuestro del artefacto —un parlante portátil de alta potencia—, el cual quedó a resguardo para ser devuelto a su legítimo dueño.
Calificado
El detenido fue trasladado a la sede de la Comisaría 2ª, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno.
Se le iniciaron actuaciones bajo la carátula de robo calificado, mientras continuaban los patrullajes para dar con el paradero del segundo involucrado.