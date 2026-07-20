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Detuvieron a tres personas y recuperaron dinero robado a una despensa y una remisería

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes. Los agentes del Comando Radioeléctrico interceptaron el vehículo en el que huían los sospechosos, a pocas cuadras del lugar.

La mujer y los dos hombres fueron puestos a disposición de la fiscalía. Foto: El LitoralLa mujer y los dos hombres fueron puestos a disposición de la fiscalía. Foto: El Litoral
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En una rápida reacción, durante la madrugada de este lunes, agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XIII lograron aprehender a tres personas —una mujer y dos hombres— acusadas de perpetrar momentos antes un robo en un local comercial donde funciona una despensa y una remisería en la ciudad de San Cristóbal.

El hecho delictivo tuvo lugar en un establecimiento ubicado sobre la calle San Lorenzo al 400.

Según las primeras informaciones, una mujer de 36 años y un hombre de 44 habrían sido los autores materiales del golpe dentro del local, mientras que un tercer individuo, de 34 años, los aguardaba a bordo de un automóvil para facilitar la huida.

Relámpago

A partir del alerta recibido y los datos recabados en el lugar, los efectivos que realizaban patrullajes preventivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Así, a pocas cuadras del comercio lograron interceptar el vehículo sospechoso.

Tras hacer descender a los ocupantes, el personal policial procedió a la requisa de los presuntos autores del hecho y del habitáculo del automóvil.

En el procedimiento, los uniformados hallaron la totalidad de la suma en pesos que había sido sustraída minutos antes.

Entonces incautaron el automóvil y trasladaron a los tres sospechosos a sede policial.

Investigación

Las actuaciones sumariales se completaron en la Comisaría 1ra. de San Cristóbal, donde se dio intervención a la fiscalía de turno.

Los tres detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

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