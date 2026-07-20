En una rápida reacción, durante la madrugada de este lunes, agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XIII lograron aprehender a tres personas —una mujer y dos hombres— acusadas de perpetrar momentos antes un robo en un local comercial donde funciona una despensa y una remisería en la ciudad de San Cristóbal.
Detuvieron a tres personas y recuperaron dinero robado a una despensa y una remisería
El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes. Los agentes del Comando Radioeléctrico interceptaron el vehículo en el que huían los sospechosos, a pocas cuadras del lugar.
El hecho delictivo tuvo lugar en un establecimiento ubicado sobre la calle San Lorenzo al 400.
Según las primeras informaciones, una mujer de 36 años y un hombre de 44 habrían sido los autores materiales del golpe dentro del local, mientras que un tercer individuo, de 34 años, los aguardaba a bordo de un automóvil para facilitar la huida.
Relámpago
A partir del alerta recibido y los datos recabados en el lugar, los efectivos que realizaban patrullajes preventivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Así, a pocas cuadras del comercio lograron interceptar el vehículo sospechoso.
Tras hacer descender a los ocupantes, el personal policial procedió a la requisa de los presuntos autores del hecho y del habitáculo del automóvil.
En el procedimiento, los uniformados hallaron la totalidad de la suma en pesos que había sido sustraída minutos antes.
Entonces incautaron el automóvil y trasladaron a los tres sospechosos a sede policial.
Investigación
Las actuaciones sumariales se completaron en la Comisaría 1ra. de San Cristóbal, donde se dio intervención a la fiscalía de turno.
Los tres detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.