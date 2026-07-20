La jornada de domingo se vio empañada por un inusitado hecho de violencia en Puerto Gaboto, pequeña localidad del departamento santafesino San Jerónimo.
Una brutal pelea callejera en Puerto Gaboto terminó con un herido y un auto incendiado
El vehículo quedó destrozado y pertenecía a uno de los hombres involucrados en la gresca. La víctima descartó hacer denuncia alguna.
Lo que comenzó como una brutal riña callejera en las últimas horas del 19 de julio escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque intencional que terminó con un vehículo consumido por las llamas.
En la vía pública
El episodio se desencadenó alrededor de las 20.45 en la intersección de las calles Bustinza y Zabala.
Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Comisaría 12da. debieron solicitar refuerzos a las dependencias de las localidades vecinas, acudiendo en su apoyo móviles de la Comisaría 4ta. de Maciel y la Comisaría 5ta. de Monje.
Al llegar al lugar, el personal policial constató que dos hombres se estaban agrediendo físicamente.
Sin embargo, al percatarse de la llegada de las patrullas uno de los involucrados abordó rápidamente una motocicleta y se dio a la fuga. Hasta el momento no ha sido identificado.
Por otra parte, el segundo hombre permaneció en la escena con una herida visible en una de sus manos.
Pese a la lesión, se negó a recibir atención médica y manifestó que no iniciaría acciones legales, retirándose del lugar acompañado por sus familiares.
En llamas
La calma duró apenas unos minutos. Poco tiempo después de dispersarse la pelea, un transeúnte alertó a los uniformados sobre un siniestro a pocas cuadras de allí, en el cruce de las calles Castellanos y Almagro.
En el lugar, un automóvil perteneciente al hombre lesionado en la trifulca se encontraba ardiendo en llamas.
Según las primeras hipótesis, el foco ígneo habría sido provocado de manera intencional como represalia o continuidad del enfrentamiento previo.
Tras acordonar la zona para prevenir mayores riesgos, una dotación de Bomberos de Maciel acudió al sitio y logró extinguir el fuego, aunque el vehículo sufrió daños de consideración.
Investigación
Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Regional N° 2 de San Lorenzo.
Mientras se recababan testimonios y pericias en la escena del incendio, las autoridades continuaban con las diligencias pertinentes para identificar al sujeto que se dio a la fuga en la motocicleta y esclarecer la dinámica total de los hechos.